Sassuolo Milan/ Diretta streaming video e tv: dove vedere la partita?

DIRETTA SASSUOLO MILAN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA? - Dove seguire in diretta streaming video e tv Sassuolo-Milan? La partita può essere seguita alle 15:00 di oggi, domenica 26 febbraio 2017, da tutti i clienti di Sky, che sono abbonati al bouquet satellitare, e da quelli di Mediaset Premium, sotto contratto dunque con la pay tv del digitale terrestre. Di conseguenza, il match Sassuolo-Milan può essere seguito in diretta streaming video e tv grazie a Sky Go e Premium Play, le applicazioni messe a disposizione dalla pay tv satellitare e del digitale terreste per i propri clienti.

Sassuolo-Milan in diretta tv: come vedere la partita? Ecco i riferimenti e le informazioni utili per i clienti di Sky: il match verrà trasmesso su Sky Sport 1, Sky Sport Mix e Sky Calcio 1, anche sui canali ad alta definizione. La telecronaca della partita è stata affiancata a Federico Zancan, per il commento tecnico invece ci sarà Massimo Ambrosini. Gli inviati Marco Nosotti e Peppe Di Stefano da bordo campo forniranno gli aggiornamenti dalle panchine durante la partita e raccoglieranno le voci dei protagonisti nel pre e post match. Gli abbonati a Mediaset Premium, invece, per seguire Sassuolo-Milan in diretta tv devono sintonizzarsi su Premium Sport, disponibile anche in HD. Simone Malagutti si occuperà della telecronaca, Giancarlo Camolese del commento tecnico. Da bordo campo, invece, Massimo Veronelli e Simone Cerrano: i due invitati forniranno i contributi e gli aggiornamenti dalle panchine.

Reduci da una vittoria, Sassuolo e Milan vogliono dare continuità ai propri risultati. La squadra di Di Francesco, infatti, finora ha fornito un andamento altalenante in campionato, disputato al di sotto delle aspettative. Quella di Montella, invece, ha ricominciato a correre dopo una fase di crisi, ma è ancora distante dal quinto posto, l'ultimo disponibile per tornare a calcare i palcoscenici europei. Vincere non basta, dunque, al Milan, che deve sperare in uno "scivolone" delle dirette concorrenti per accorciare le distanze. Una sfida speciale quella odierna per Gianluigi Donnarumma, che è diventato maggiorenne. Il giovane portiere rossonero, però, ha già ampiamente dimostrato di essere maturo. Dovrà farlo in questa stagione, però, anche il Milan.

