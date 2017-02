Sassuolo-Milan/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 26^ giornata, oggi 25 febbraio 2017)

SASSUOLO-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Sassuolo-Milan si gioca al Mapei Stadium con calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 26 febbraio; per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 va in scena una partita che è sempre stata ricca di gol e interessante. All’andata il Milan aveva rimontato da 1-3 a 4-3 aprendo ad un grande periodo stagionale; tre anni fa stesso risultato ma a favore del Sassuolo, e conseguente esonero di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese avrebbe lasciato comunque a fine stagione, ma chissà come sarebbero andate le cose senza quel poker di Domenico Berardi; intanto possiamo andare ad analizzare quelle che sono le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Sassuolo Milan.

SASSUOLO MILAN: PRONOSTICO E QUOTE - Per Sassuolo Milan, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria del Sassuolo (segno 1) vale 3,00, il pareggio (segno X) è quotato 3,30, mentre la vittoria del Milan (segno 2) vi permetterà di vincere 2,40 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO - In questo periodo Eusebio Di Francesco ha individuato la sua formazione tipo; fedele al 4-3-3 il tecnico del Sassuolo deve solo sciogliere il nodo legato al ruolo di prima punta, con Defrel che sembra essere favorito su Matri ma entrambi che hanno ottime carte da giocare. Di sicuro ai lati del centravanti ci saranno Domenico Berardi, che non ha ancora segnato da quando è tornato a seguito dei sei mesi di stop, e Politano; a centrocampo invece si va ancora una volta verso la soluzione con Aquilani in cabina di regia, Duncan come mezzala di contenimento e Lorenzo Pellegrini nel ruolo di creatore di gioco andando anche a buttarsi dentro l’area di rigore alla ricerca del gol. Gazzola sarà il terzino destro con Peluso a sinistra; al centro dello schieramento difensivo Acerbi è sicuro del posto, al suo fianco ballottaggio tra Letschert (che appare in vantaggio) e Paolo Cannavaro con Consigli che invece giocherà in porta.

Nel Milan confermato il modulo 4-3-3, ma potrebbe cambiare qualche scelta rispetto alla preziosa vittoria contro la Fiorentina. Ad esempio a centrocampo potrebbe tornare titolare Manuel Locatelli; se così fosse a riposarsi sarebbe José Sosa, mentre le mezzali potrebbero essere confermate e dunque altra occasione per Kucka e Pasalic che hanno un passo di vantaggio su Bertolacci, la prima alternativa agli interni di mediana. Anche in attacco potrebbe esserci qualche modifica: Carlos Bacca continua nel suo periodo negativo e almeno per questa partita potremmo vedere Lapadula da prima punta, anche se lo stesso ex del Pescara non sta vivendo un momento particolarmente brillante. Le certezze sono Suso e Deulofeu, con quest'ultimo che ha anche trovato il primo gol italiano e dunque è in piena fiducia; in difesa invece non si può operare turnover perchè la coperta è davvero corta. Spazio allora ad Abate sulla corsia destra, a sinistra ballottaggio tra Vangioni e Calabria ma l'argentino si è guadagnato il posto con buone prestazioni, al centro invece dovrebbe essere ancora Gustavo Gomez a fare coppia con Paletta.