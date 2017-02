Sudtirol Modena/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA SUDTIROL MODENA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Sudtirol Modena sarà diretta dall’arbitro Andrea Mei. Domenica 26 febbraio si gioca per la 27^ giornata del campionato di Lega Pro girone B una gara che vede affrontarsi due formazioni che sono molto vicine in classifica per cui particolarmente interessante. Il Sudtirol occupa il 13esimo posto della graduatoria con 29 punti conquistati ed è reduce da un buon periodo di forma avendo conquistato nelle ultime quattro domeniche 3 pareggi ed 1 vittoria. Il Modena in classifica ha un punto in meno dunque a quota 28 punti ed è reduce da due vittorie ottenute rispettivamente per 2-0 sul campo del Bassano e per 2-1 in casa contro l’Ancona. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (27^GIORNATA)

Analizzando l’incontro in maniera più approfondita si scopre come nelle gare interne il Sudtirol abbia ottenuto 19 punti su 36, realizzato 15 gol ed incassati 11 però con sole 2 sconfitte subite. Il Modena in trasferta è tra le peggiori del campionato avendo raccolto soltanto 9 punti, 8 gol fatti e 15 incassati e soprattutto sole due vittorie conquistate. Nella gara di andata ha avuto la meglio proprio il Modena con il risultato di 1-0 grazie alla marcatura di Cossentino peraltro in pieno recupero. Da segnalare un precedente relativo alla Coppa Italia 2012/13 con il Modena che davanti al proprio pubblico ebbe facilmente la meglio per 2-0. Da sottolineare come all’epoca il Modena militasse in Serie B.

Il Sudtirol dovrebbe affrontare questo delicato incontro sulla falsa riga di quanto fatto con il Teramo ed ossia prevedendo un 4-3-3 molto equilibrato nei reparti. La porta verrà difesa da Marcone mentre in difesa non ci sono dubbi sull’utilizzo di Tait sulla corsia destra, Di Nunzio nel mezzo al fianco di Bassoli e con Sarzi a spingere sulla sinistra. A centrocampo baluardo centrale il nigeriano Obodo con Furlan sull’interno di destra e Cia su quello di sinistra. In avanti tridente atipico con Gliozzi nel mezzo, Tulli ad attaccare sulla corsia di destra (non è da escludere l’utilizzo di Rantier) e uno da tra Spagnoli e Lupoli sulla corsia mancina.

Per il Modena si va verso un conservativo 3-5-1-1. In porta Manfredini mentre la difesa verrà guidata da Millesi con ai propri lati Ambrosini e Fautario. A centrocampo l’unico dubbio riguarda la corsia di sinistra dove il rumeno Popescu sembra essere in vantaggio nei confronti di Calapai. Playmaker Giorico con Laner e Schiavi nei ruoli di mezze ali e Basso a spingere sulla destra. Il ruolo di punta centrale viene affidato a Diop con a sostegno il fantasista Nole che peraltro è stato decisivo la scorsa settimana nella vittoria di misura ottenuta sul campo del Bassano.

Questo sarà certamente un match molto chiuso, nelle quale ci saranno pochissimi spazi per costruire giocare offensive importanti. Sarà molto importante riuscire a sfruttare al meglio le corsie laterali sulle quali gioco forza ci saranno meno uomini e quindi più possibilità di affondare il colpo.

Secondo le agenzie di scommesse ed in particolar modo la Snai, l’incontro verrà caratterizzato da un certo equilibrio con leggera preferenza nei confronti dei padroni di casa la cui vittoria verrebbe pagata circa 2,20 volte la posta in palio. Il risultato di parità invece darebbe diritto ad una quota di 3,10 ed il successo in trasferta da parte del Modena ad una quota pari a 3,20. Più marcata la differenza tra l’Under 2,5 pagato 1,60 e l’Over 2,5 al cui quota è 2,15.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Sudtirol-Modena sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (27^GIORNATA)

