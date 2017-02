VIDEO GOL BACCA: RIGORE IRREGOLARE, IL DOPPIO TOCCO DI CARLOS CHE SCIVOLA AL MOMENTO DEL TIRO (SASSUOLO-MILAN) - Ha esultato tra le polemiche Carlos Bacca dopo il gol su calcio di rigore in Sassuolo-Milan: l'attaccante colombiano ha sbloccato la partita al 22' irregolarmente. Dopo il fallo di Alberto Aquilani su Andrea Bertolacci, si è avvicinato al dischetto per calciare il rigore: quando, però, ha effettuato il tiro è scivolato, finendo per colpire due volte il pallone. Il primo tocco, quello del tiro, con il destro, poi di sinistro durante la caduta. Immediate le proteste rivolte dai giocatori del Sassuolo all'arbitro Calvarese, che però ha assegnato il gol al Milan. L'episodio non è sfuggito ai tifosi, che si sono scatenati sui social network con i commenti ironici: c'è, ad esempio, chi si chiede se uno dei due tocchi valga come assist per il fantacalcio. «Che tecnica di tiro #Bacca sul rigore: riesce a toccare il pallone sia col destro che col sinistro» scrive su Twitter un tifoso. E c'è chi ha pubblicato una foto del momento in cui Bacca effettua il "doppio tocco": «Neanche Lenders-Hutton ci riuscirono #Bacca #SassuoloMilan». Clicca qui per vedere la foto. Qui, invece, il video del gol.

