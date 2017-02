Video/ Ascoli-Pisa (2-4): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 27^ giornata)

VIDEO ASCOLI-PISA (RISULTATO FINALE 2-4): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 27^ GIORNATA) - Dopo undici risultati utili consecutivi si ferma l'Ascoli che cade in casa, il Del Duca viene espugnato dal Pisa di Gattuso che torna alla vittoria e lo fa vincendo per 4 a 2; in classifica i marchigiani si allontanano dalla zona play-off mentre i toscani si tengono alla larga dai play-out e dagli ultimi posti della graduatoria. Eppure la giornata era cominciata piuttosto bene per i padroni di casa che avevano sbloccato subito la contesa con Favilli, chi pensava che gli ospiti avrebbero faticato a rimettersi in carreggiata per le difficoltà croniche nel trovare la via del gol si è dovuto ricredere, la reazione da parte dei ragazzi di Gattuso è stata veemente, grazie a un ottimo schema su calcio di punizione Masucci pareggia i conti, poco dopo Mannini dopo una prima iniziale ribattuta ribadisce il pallone in rete alle spalle di Lanni, e prima dell'intervallo Masucci fa addirittura doppietta con il primo tempo che si chiude sul 3 a 1. A inizio ripresa l'Ascoli riapre la pratica con Cacia che accorcia le distanze e costringe il Pisa ad alzare nuovamente la guardia, ma a chiudere definitivamente la contesa ci pensa Angiulli che dalla distanza sorprende Lanni non impeccabile nell'occasione a fare buona guardia tra i pali. Prima vittoria esterna dall'inizio del campionato per il Pisa che sfata il tabù trasferta e lo fa sul campo dell'Ascoli che ora ha il terzultimo peggior rendimento interno. Anche le statistiche relative al match sono tutte a favore del Pisa con il 53% di possesso palla, 9 tiri in porta e 19 calci di punizioni, inutili per gli ospiti gli 8 corner battuti. (Stefano Belli)

