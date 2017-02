Video/ Entella-Carpi (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 27^ giornata)

VIDEO ENTELLA-CARPI (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 27^ GIORNATA) - La Virtus Entella vince per 2-0 contro il Carpi al Comunale di Chiavari. Per la squadra di Breda segnano i due attaccanti: Caputo e Catellani. Grazie a questa vittoria la Virtus Entella vola in zona playoff: ottavo posto con 38 punti. Esce invece dai primi 8 posti il Carpi, ora undicesimo con 36 punti. Nel prossimo turno di Serie B il Carpi cercherà il riscatto a Pisa, martedì sera, mentre il Verona ospiterà la Ternana al Bentegodi. Breda schiera la Virtus Entella con il 4-3-1-2. In porta Iacobucci, cintura difensiva formata da Belli, Ceccarelli, Pellizzer e Filippini. IN zona nevralgica Palermo, Troiano e Moscati. In attacco c'è Tremolada a supporto di Caputo e Catellani. Castori risponde schierando il Carpi con il 4-4-2. Belec in porta. Struna, Poli, Lasicki e Seck in difesa. Sulla fascia destra c'è Letizia, Lollo e Bianco sono i due centrocampisti centrali, Fedato l'esterno di sinistra. In attacco l'ex Giacomo Beretta assieme a Kevin Lasagna. Letizia si rende subito pericoloso. L'esterno si accentra e ci prova con un diagonale molto insidioso. Iacobucci in due tempi riesce a bloccare. Ritmi blandi in questo inizio di gara, le due squadre fanno possesso senza cercare con insistenza la via del gol. Al 14esimo il Carpi trova l'occasione giusta per sbloccare il risultato. Fedato libera in area Lasagna. Colpo di testa ravvicinato, Iacobucci non si fa sorprendere. Al 18esimo occasione per gli ospiti. Beretta si allarga sulla destra e serve Letizia. Assist perfetto, il centrocampista si presenta a tu per tu con Iacobucci ma angola troppo il tiro non riuscendo a inquadrare lo specchio. All'improvviso risponde Tremolada. Tiro dal limite potente. Belec vola e ci arriva. Poco dopo i giocatori dell'Entella protestano per un tocco di mano di Lasagna in piena area, l'arbitro lascia proseguire. Dopo una fase in sordina i liguri rialzano la testa portandosi in avanti. Catellani aggancia il pallone in area, ottiene il fondo ed effettua un tiro-cross, neutralizzato da Belec. Alla mezzora suggerimento di Moscati in area. Ceccarelli incorna ma non imprime potenza. Nessun problema per Belec. Il Carpi si fa vedere sulla fascia sinistra. Seck trova spazio per crossare ma la difesa di casa respinge ogni assalto. Al 40esimo Bianco vicino al gol. Il mediano del Carpi fa esplodere un destro dalla distanza. Iacobucci si allunga e devia in angolo.

Nessun cambio, in campo ritornano gli stessi 22 del primo tempo. Da corner Moscati propone due cross, entrambi respinti dalla difesa avversaria. Poco dopo Tremolada scodella dentro per Troiano. Colpo di testa che non inquadra lo spacchia. L'Entella al 49esimo manovra bene. Catellani propone un cross basso e teso per Caputo che in spaccata non arriva sul pallone per un pelo. Il Carpi dopo i primi 5 minuti del secondo tempo in apnea rialza il proprio baricentro. La difesa dell'Entella regge bene la pressione avversaria non concedendo spazi. Catellani intanto ricerca nuovamente Caputo. Servizio interessante ma l'ex Bari si muove in ritardo non riuscendo a raggiungere il pallone. Poco dopo Tremolada effettua un cross dalla bandierina. Soluzione imprecisa. In area piccola Belec esce e blocca la sfera. Al 58esimo l'Entella passa. Moscati verticalizza in area per Caputo. L'altamurano ruba il tempo ai due centrali e gira in rete. Entella avanti. Dopo il gol di Caputo, Castori corre ai ripari. Di Gaudio entra al posto di Fedato. Letizia cerca Beretta in area ma Iacobucci esce e fa sua la sfera. La Virtus Entella gioca con fiducia spinta dell'entusiasmo del pubblico di casa. Tremolada ci prova da calcio di punizione. Il suo tentativo si rivela impreciso. Catellani e Seck, poco dopo, vengono a contatto nell'area biancorossa, i giocatori dell'Entella chiedono il rigore ma l'arbitro lasca proseguire. Al 72esimo ecco il gol del raddoppio ligure. Caputo si allarga sulla sinistra e riceve in area. Tocco perfetto per Catellani che gira in rete trovando il gol dell'ex. Il Carpi getta la spugna. Caputo sfiora la doppietta. Aggancio in area e tiro di mancino. Belec respinge, Caputo ci riprova ma questa volta trova l'esterno della rete. Breda manda in campo Diaw, richiamando Tremolada. Al 78esimo rete annullata a Lasagna per fuorigioco. Poco dopo entrano anche Sini e Pecorini al posto di Catellani e Belli. Per il Vicenza fuori Bianco, dentro D'Urso. Nel finale ammoniti Filippini e Pellizzer. (Francesco Davide Zaza)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI ENTELLA-CARPI (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 27^ GIORNATA)