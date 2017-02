Video/ Juventus-Empoli (2-0): highlights e gol della partita (Serie A 2017, 26^giornata)

VIDEO JUVENTUS-EMPOLI (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 26^GIORNATA) - La Juventus vince per 2-0 contro l’Empoli rinforzando la propria posizione in classifica. Ora i punti di vantaggio dalla seconda, la Roma, è di 10 punti. La squadra di Spalletti sarà impegnata domani sera nel big match del 26esimo turno di Serie A: Inter – Roma. Nel prossimo turno di campionato i bianconeri saranno impegnati al Friuli di Udine mentre l’Empoli affronterà il Genoa al Castellani.

SINTESI PRIMO TEMPO – Allegri propone il 4-3-3. Neto in porta, Dani Alves, Rugani, Bonucci e Alex Sandro in difesa. In mediana Marchisio e Pjanic, protetti da Sturari mentre il tridente offensivo è formato da Cuadrado, Higuain e Mandzukic. L’Empoli risponde con il 4-3-1-2. Skorupski tra i pali, difesa composta da Laurini, Bellusci, Costa e Pasqual. A centrocampo ci sono Diousse, Krunic e Josè Mauri mentre sulla trequarti ecco El Kaddouri. In attacco Martusciello sceglie Marilungo e Pucciarelli. L’arbitro dell’incontro è Mariani (sezione AIA di Aprilia). Assistenti Paganessi e Alassio, quarto uomo Di Fiore, addizionali di porta Maresca e La Penna. Partono bene gli ospiti riuscendo a restare alti nei primi 5 minuti di gioco. La prima occasione per la Juve arriva subito dopo. Azione corale, Marchisio allarga per Sturaro, dentro per Mandzukic che di prima libera Higuain in mezzo. Stop elegante, tiro debole. Skorupski la fa sua. Al decimo di gioco altra chance per la Juventus. Sturaro dalla sinistra si gira e crossa basso e teso verso la lunetta. Dalla destra riceve Cuadrado. Pasqual gli concede spazio sull'esterno e il colombiano calcia schiacciando troppo il tiro. Sulla traiettoria si intromette Mandzukic in spaccata. Il croato da pochi passi non trova lo specchio. La Juventus non inizia con il piede sull'acceleratore, accusando probabilmente un calo d'intensità dovuto alle fatiche di Champions League, incluso il ritardo accumulato nel ritorno. L'Empoli prova ad approfittarne. La squadra di Martusciello fa possesso cercando di spezzare il ritmo. Allegri chiede a Mandzukic di allargarsi cercando forse di liberare spazio in area per gli inserimenti di Sturaro. El Kaddouri intanto anima un contropiede empolese. Il marocchino prova il tiro dal limite ma non si coordina bene non trovando affatto lo specchio. Al 24esimo le indicazioni di Allegri portano frutto. Cross di Dani Alves per Mandzukic che di testa fa la sponda per Sturaro. Bellusci lo chiude prima del tiro. Pochi minuti più tardi Dani Alves trova sul secondo palo ancora il croato che stavolta conclude di testa non trovando lo specchio. Alla mezzora chance d'oro per Mandzukic. Higuain lo serve perfettamente spedendolo nell'uno contro uno. Skorupski esce, Mandzukic lo supera ma tentenna troppo prima del tiro. Diousse rinviene e lo ferma. Poco dopo si rinnova l'asse Higuain - Mandzukic. Il Pipita libera in area Mandzukic che si immola e cerca la porta con l'esterno del piede. La palla sbatte contro l'esterno della rete. L'Empoli prova a fare possesso gestendo palla e tempo. I bianconeri per lunghi tratti non pressano lasciando iniziativa agli avversari. La Juve si accende all'improvviso. Sturaro addomestica palla in area e scarica per Pjanic. Destro teso e angolato. La palla esce fuori di poco. I bianconeri non insistono più di tanto lasciando spesso il possesso palla agli avversari ma comunque dando costantemente l'impressione di avere in pugno il match. Nel finale di tempo Pjanic ci prova da calcio di punizione ma centra la barriera.

SINTESI SECONDO TEMPO – Nessun cambio a inizio ripresa. Tornano in campo gli stessi 22 della prima parte del match. El Kaddouri costringe subito agli straordinari Bonucci. Il marocchino sfonda per vie centrali ma il 19 bianconero lo ferma con un grande intervento. La Juve risponde subito. Dani Alves si accentra e crossa in area. Mandzukic di petto serve Higuain che calcia al volo non imprimendo troppa forza. Skorupski ringrazia. L'Empoli si affaccia spesso dalle parti di Neto in questi primi minuti del secondo tempo. El Kaddouri questa volta trova lo spazio per il tiro dal limite ma Rugani prontamente lo mura. Qualche istante dopo è Josè Mauri a provarci. La palla passa ma Neto c'è e blocca sicuro a terra. I bianconeri tornano a macinare gioco e trovano il gol del vantaggio. Cuadrado trova spazio sulla destra ed effettua un cross in area. Mandzukic di testa impatta bene, Skorupski sfiora ma la palla sbatte sulla traversa ed entra in rete. Juve in vantaggio. Il gol viene attribuito al portiere avversario. Conta l'ultimo tocco che ha deviato, in maniera determinante, il tiro verso le rete. Dunque è autogol di Skorupski. Tra le fila dell'Empoli El Kaddouri è il più pericoloso. Il marocchino riceve in area, si gira e calcia in un batter d'occhio. La palla s'impenna e finisce alta. Al 65esimo ecco il gol del raddoppio. Dani Alves va sulla destra, cerca Cuadrado ma calibra male. Il colombiano non perde la sfera e la riconsegna all'ex Barça. Tocco in area per Alex Sandro che si tiene alle spalle Laurini, si gira e incrocia di sinistro. Skorupski si allunga ma non ci arriva. Raddoppio Juve. Martusciello effettua un doppio cambio: escono Marilungo e Laurini, entrano Thiam e Veseli. Allegri manda invece il campo Dybala. Esce Sturaro. Il 21 bianconero realizza in appena 2 minuti un gol ma l'arbitro giustamente annulla per fuorigioco di Higuain, autore dell'assist. Martusciello effettua l'ultimo cambio: esce Josè Mauri, entra l'ex Buchel. Allegri inserisce invece Rincon, richiamando in panchina Marchisio. Dybala dalla bandierina crossa lungo trovando Dani Alves fuori dall'area, dalla parte opposta. Il brasiliano si coordina e calcia al volo ma spara alto. Arriva all'82esimo il primo cartellino giallo del match. Mariani punisce Bellusci per un brutto intervento in scivolata su Mandzukic. Il croato si rialza senza problemi e di testa ci riprova praticamente subito dopo. Questa volta il suo tentativo risulta troppo debole per impensierire Skorupski. Sostituzione per la Juventus: esce Cuadrado, entra Pjaca. Buchel calcia con forza dai 30 metri ma non trova la porta. Anche Dybala ci prova. L'ex Palermo calcia a giro dalla destra ma non inquadra lo specchio. Negli ultimi minuti di gioco i bianconeri restano in possesso facendo circolare la sfera. Ennesima vittoria per la Juventus, la trentesima consecutiva allo Juventus Stadium. (Francesco Davide Zaza – twitter@francescodzaza)

