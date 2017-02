Video/ Napoli-Atalanta (0-2): highlights e gol della partita (Serie A 2017, 26^giornata)

VIDEO NAPOLI-ATALANTA (RISULTATO FINALE 0-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 26^GIORNATA) - Andiamo a leggere le statistiche della sfida del San Paolo tra Napoli-Atalanta, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Gli orobici sconfiggono gli azzurri con una bella prestazione corale e portano a casa l'intera posta in palio. Il dato del possesso palla, però, premia ampiamente i campani col 66%, solo 34% invece per l'Atalanta. Per quanto riguarda i tiri in porta sono 8 per il Napoli e 5 per l'Atalanta di Gasperini. Dal punto di vista del fraseggio, il Napoli ha completato 554 passaggi mentre la formazione ospite 241. La precisione di esecuzione sorride al Napoli con l'84%, dato nettamente superiore ai nerazzurro fermi al 72%. Per quanto riguarda i falli, ne sono stati commessi 18, con 3 cartellini gialli ed 1 rosso estratto dal direttore di gara Celi. Il match è stato comunque poco cattivo e complessivamente corretto. Infine uno sguardo alle presenze allo stadio, dove erano presenti circa 40 mila spettatori.

DICHIARAZIONI - Spazio ora ai commenti rilasciati nel post partita di Napoli-Atalanta, con le parole di mister Gasperini al settimo cielo per l'impresa del San Paolo: “Sapevamo che il nostro pressing sarebbe stato importante contro il Napoli, abbiamo giocato una gara davvero molto bella. Sicuramente è una delle serate più belle per noi, può essere una svolta perché vincere su certi campi ti autorizza a sognare in grnade. Siamo convinti di poter lottare per l’Europa. Champions? Credo che Roma e Napoli siano più attrezzate di noi. Rosso a Kessiè? I falli erano evidenti, ma segnare in dieci ha reso ancora più bella la nostra prestazione. ” Tra i protagonisti della serata c'è sicuramente Caldara, talento futuro della Juventus. Il suo procuratore Giuseppe Riso si è complimentato con il suo ragazzo al termine della mitica doppietta del San Paolo: "Ormai non c'è più da stupirsi. Mattia è un giocatore incredibile, anche stasera ha fatto qualcosa di straordinario. La Juventus si godrà un bel giovane".

