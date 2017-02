Video/ Spal-Perugia (2-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 27^ giornata)

VIDEO SPAL-PERUGIA (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 27^ GIORNATA) - Allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara la Spal supera anche il Perugia per 2 a 0 a conferma di una stagione a grandissimi livelli. Nel primo tempo gli ospiti provano a portarsi in vantaggio con un'occasione capitata a Di Carmine e sventata da Meret ma sono i padroni di casa ad aprire le marcature al 37' con Floccari, bravissimo nel colpire da fuori area al termine di un'azione personale. Prima dell'intervallo, lo stesso Floccari prova ad ispirare Arini per il raddoppio ma la conclusione di quest'ultimo non ha fortuna. La squadra di Bucchi inizia però il secondo tempo bene come aveva finito il primo e prova a pareggiare con un tiro di Ricci bloccato da Meret. Nei minuti di recupero però la Spal chiude definitivamente i conti con il goal di Schiattarella al 93', sfruttando al meglio il suggerimento da parte di Costa. Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come il Perugia abbia dominato la gara soprattutto nel secondo tempo come evidenziato dal netto possesso palla favorevole con il 60%, a cui si aggiungono un maggior numero di palle giocate, 653 a 434 con 21 recuperate da Monaco e ben 59 passaggi completati da Del Prete, ed un numero superiore di conclusioni pericolose, 5 a 2 con 6 tentativi del solo Guberti. Infine, dal punto di vista disciplinare, l'arbitro Di Martino della sezione di Teramo ha estratto il cartellino giallo 5 volte ammonendo rispettivamente Floccari da una parte, Monaco, Volta, Del Prete e Terrani dall'altra. (Alessandro Rinoldi)

