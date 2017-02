Video/ Ternana-Latina (0-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 27^ giornata)

VIDEO TERNANA-LATINA (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 27^ GIORNATA) - Allo Stadio Libero Liberati il Latina ottiene un buon successo sul campo della Ternana che però sprofonda all'ultimo posto in classifica. Nonostante l'occasione iniziale per gli ospiti capitata a La Gumina in favore dei padroni di casa, gli ospiti si affacciano in avanti con una conclusione alta e poi, soprattutto, con la rete del vantaggio realizzata da De Vitis al 22', approfittando di una sponda da parte di Brosco sul lancio dalla sinistra di Corvia. Prima dell'intervallo, i rossoverdi provano a pareggiare ancora con La Gumina, il cui colpo di testa del 34' non trova lo specchio. Nella ripresa il Latina comincia bene con Brosco, Buonaiuto e Corvia, sebbene subisca il ritorno della Ternana che sfiora il goal del pareggio con Avenatti ed ancora La Gumina non riuscendo così a risollevare la propria sorte mentre il Trapani lo sorpassava in classifica. Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come i padroni di casa avrebbero forse meritato almeno di uscire con un punto da questa sfida a cominciare dal possesso palla favorevole con il 54% a cui si aggiungono la differenza nel computo delle palle giocate, 580 a 467, supportate 31 palloni recuperati e dai 62 passaggi riusciti dell'ottimo Ledesma. Grande equilibrio in fase offensiva con 2 conclusioni pericolose da parte di ciascuna squadra ma Avenatti è riuscito a distinguersi con 5 tentativi. Infine, dal punto di vista disciplinare, l'arbitro Sacchi della sezione di Macerata ha estratto 4 volte il cartellino giallo ammonendo rispettivamente Defendi, Palumbo e Meccariello da una parte, Bruscagin dall'altra. (Alessandro Rinoldi)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI TERNANA-LATINA (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 27^ GIORNATA)