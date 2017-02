AGNELLI VIA DALLA JUVENTUS?/ E va alla Ferrari: John Elkann lo caccia dalla presidenza!

AGNELLI VIA DALLA JUVENTUS? JOHN ELKANN HA DECISO: DEVE LASCIARE LA PRESIDENZA. PASSERÀ ALLA FERRARI? (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - John Elkann è pronto a far guerra ad Andrea Agnelli: il presidente di Exor, la finanziaria che detiene la quota di maggioranza della Juventus, vorrebbe liquidare il presidente bianconero. La voce circola da diverse settimane (ve ne abbiamo parlato già qui), ma sta diventando sempre più insistente: stando a quanto riportato da Lo Spiffero, i rapporti sarebbero incrinati da tempo per via del comportamento di Andrea Agnelli negli ultimi anni e anche per i suoi invidiati successi con la Juventus. Negli ultimi tempi, però, sarebbe diventata difficile la convivenza con l'amministratore delegato Beppe Marotta, che pare più vicino a John Elkann. E di mezzo potrebbe esserci anche la questione della cessione dei biglietti agli ultras, una vicenda su cui sta indagando la Direzione distrettuale antimafia di Torino e la procura della Federazione calcistica italiana. Diversi manager della Juventus, tra cui proprio Beppe Marotta, sono stati sentiti: anche l'uomo fidato di Andrea Agnelli, il security manager Alessandro D'Angelo, e l'ex amico ed ex direttore commerciale Francesco Calvo, passato al Barcellona dopo la rottura con Deniz Akalin per la relazione con il presidente bianconero. Anche questa vicenda non è andata giù al nipote di Gianni Agnelli, soprattutto la separazione tra Andrea Agnelli ed Emma Winter. La Juventus è uscita indenne dall'inchiesta di Torino, ma il procedimento federale non è ancora concluso: è attesa una decisione e pare che la Federazione stia prendendo tempo in attesa delle nuove elezioni: il presidente Carlo Tavecchio ha trovato l'appoggio proprio della Juventus. In caso di uscita di scena di Andrea Agnelli, questi potrebbe passare alla Ferrari, visto che Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fca e presidente della Ferrari, ha rapporti gelidi con John Elkann.

