Bari Brescia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Serie B 2017)

DIRETTA BARI BRESCIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 27 FEBBRAIO) - Bari Brescia, diretta dall'arbitro Davide Ghersini e in programma lunedì 27 febbraio 2017 alle ore 20.30, sarà l'anticipo serale che aprirà ufficialmente la settima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2016-2017, che si svolgerà in turno infrasettimanale. Sarà un faccia a faccia tra due formazioni che hanno ottenuto una bella vittoria nell'ultima sfida disputata. In particolare il Bari potrebbe aver centrato un successo capace di rappresentare la svolta stagionale per la formazione pugliese.

Aver sbancato il campo del Benevento, che era imbattuto fino a quel momento in campionato, è stata una prova di forza non indifferente, in un rocambolesco match in cui i biancorossi si sono ritrovati sotto, hanno rimontato fino al tre a uno, sono stati a loro volta raggiunti sul tre a tre fino alla zampata finale di Galano. Un successo importantissimo per il morale ma anche per la classifica, visto che il Bari si è arrampicato al quinto posto in solitudine, pur lontano sei lunghezze dalla coppia delle terze formata al momento dallo stesso Benevento e dall'Hellas Verona sconfitto a Frosinone.

Per capire se la squadra di Colantuono potrà essere davvero competitiva per la Serie A servirà mantenere la continuità di rendimento degli ultimi tempi, con tre vittorie e due pareggi ottenuti nelle ultime cinque partite di campionato. L'arrivo allo stadio San Nicola del Brescia di Christian Brocchi sarà senz'altro un buon test: dopo un momento di crisi nera con due soli punti ottenuti in sei partite, i biancazzurri si sono risvegliati contro il Cittadella, in un match giocato quasi interamente in superiorità numerica. Un vantaggio che le Rondinelle hanno saputo sfruttare al meglio, rifilando un secco poker agli avversari e mantenendosi a due punti di distanza dalla zona play out, in una classifica che resta ancora difficile.

Queste le probabili formazioni dell'incontro: Bari in campo con Micai estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro confermata rispetto al match giocato allo stadio Vigorito, con Morleo, Tonucci, Sabelli e Capradossi schierati rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra. A centrocampo il ceko Macek e l'albanese Basha completeranno il terzetto titolare con Salzano, mentre in attacco Floro Flores, Galano e Brienza partiranno dal primo minuto dopo la grande prestazione di Benevento.

Risponderà il Brescia con Minelli tra i pali, Blanchard e Romagna al centro della retroguardia, mentre lo svizzero Untersee a destra e il senegalese Racine a sinistra saranno gli esterni laterali di difesa. A centrocampo, l'altro svizzero Martinelli farà compagnia a Pinzi e a Dall'Oglio, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Bonazzoli, Andrea Caracciolo ed il guineano Camara.

Idee chiare per entrambi gli allenatori, soprattutto dopo i confortanti segnali ricevuti nell'ultima giornata di campionato. 4-3-3 da una parte e dall'altra, col Bari di Colantuono che, nonostante alcune sbavature difensive in una partita in cui molti schemi erano saltati, a Benevento è riuscito ad incidere con la forza dei suoi giocatori migliori in attacco, con l'innesto di Floro Flores che sembra essere stato decisivo e la doppietta di un Galano in grande spolvero. Il Brescia contro il Cittadella sembra essere riuscito a sbloccarsi soprattutto psicologicamente, anche se il peso dell'espulsione di Martin tra i veneti dopo appena dodici minuti di gioco, subito dopo il vantaggio di Caracciolo, ha avuto un peso probabilmente decisivo nell'indirizzare il verso della partita.

Al di là della differenza in classifica tra le due squadre, le agenzie di scommesse sembrano credere nel gran momento del Bari, e i pugliesi sono favoriti in maniera abbastanza netta per la conquista dei tre punti, con vittoria interna proposta ad una quota di 1.80 da Betclic. Per quanto riguarda l'eventuale pareggio, viene offerto ad una quota di 3.60 da Bet365, mentre Unibet moltiplica per 5.00 quanto investito sul successo esterno delle Rondinelle.

Sky trasmetterà il match in diretta tv per tutti i suoi abbonati sui canali 201 e 252 del satellite, rispettivamente Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 2 HD, mentre la diretta streaming video sarà disponibile per coloro che vorranno seguire la partita sul web sul sito skygo.sky.it.

