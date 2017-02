Fiorentina-Torino/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live (oggi, Serie A 2017)

DIRETTA FIORENTINA-TORINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 26^GIORNATA) - Fiorentina-Torino sarà diretta dall’arbitro Giacomelli. E’ una Fiorentina con il morale sotto i tacchi quella che si appresta a giocare alle ore 20.45 di oggi, lunedì 27 febbraio, allo stadio Artemio Franchi il match che conclude la 26esima giornata di serie A contro il Torino. La formazione di Paulo Sousa arriva dalla sconfitta dell’ultimo turno a San Siro contro il Milan e soprattutto da quella dolorosa di giovedì sera in Europa League contro il Borussia Moenchengladbach che la esclude dal cammino della coppa ed in pratica mette la parola fine sulla stagione 2016/2017, visto che in campionato sembra impossibile risalire la classifica verso le posizioni dell’Europa League per il prossimo anno, viste anche le prestazioni delle squadre avversarie. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI FIORENTINA-TORINO LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPO REALE - - - - - CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE A 2016-2017

Al momento la Fiorentina ha comunque 5 punti di vantaggio in classifica contro i granata, 40 contro 35, ed il Torino arriva da un solo successo nelle ultime sette gare disputate, ottenuto in casa contro il Pescara, e da una gara altrettanto negativa, contro la Roma, che lo ha visto soccombere per 4–1 contro la versione migliore dei giallorossi, che poi in settimana hanno esibito quella minore contro il Villareal, e cercherà di ritrovare quella carica interiore che solitamente gli viene data dal suo tecnico, Mihajlovic, ex della gara, e che ultimamente sembra aver smarrito, pur con un attacco che sembra pungere più di quello viola. Sarà dunque una gara che potrebbe servire a lenire le ferite di entrambe le formazioni e forse per questo, costringendole ad attaccare per ottenere il successo, potrebbe risultare una partita combattuta.

La Fiorentina è uscita dal campo contro i tedeschi sotto una bordata incredibile di fischi da parte del suo pubblico, che si è scagliato sia contro la società che contro il suo allenatore, rea la prima di non aver rinforzato la squadra nell’ultima sessione di mercato, ed il secondo di non aver dato un gioco e soprattutto di aver sostituito l’idolo di casa, Bernardeschi, a metà della ripresa, proprio nel momento in cui c’era da recuperare. Nella gara di coppa ha fatto scalpore proprio la poca consistenza della difesa viola che ha subito tre reti nel giro di 15 minuti e potrebbe essere quindi in difficoltà di fronte ad un attacco, quello granata che propone Belotti affiancato dagli ex romanisti Iago Falque e Ljajc, e che anche a Torino permise alla formazione granata di vincere per 2–1 la partita del girone di andata. Nella gara del Franchi potrebbe pesare, oltre all’effetto sfiducia anche l’effetto stanchezza, visto che sono due settimane consecutive che i viola si dividono tra campionato e coppa.

Nella gara del Franchi la Fiorentina non potrà schierare Vecino, squalificato dopo il cartellino giallo rimediato nella gara di San Siro, ed anche Badelj dopo il colpo alla testa subito in Europa League potrebbe rimanere a riposo. Paulo Sousa potrebbe approfittare della gara contro i granata per diversi cambi, ad iniziare dal portiere, con l’ingresso nell’undici titolare di Sportiello al posto di Tatarusanu. Nella linea difensiva potrebbe esserci il rientro di Tomovic, al posto di Sanchez sulla fascia destra, con lo stesso Sanchez avanzato nel suo ruolo più naturale di centrocampista.

Nella coppia dietro alle punte si pensa a Saponara, con Borja Valero spostato indietro, mentre in attacco si dovrebbe vedere la conferma di Ilicic, che nella mezzora in cui è stato messo in campo da Paulo Sousa contro i tedeschi ha mostrato di essere il più intraprendente dei suoi colpendo anche una traversa su calcio di punizione. Possibile anche il riposo per Kalinic, del quale si teme ora il trasferimento in Cina, vista l’eliminazione europea e la mancanza di traguardi stagionali per la formazione gigliata.

Mihajlovic schiera il suo Torino con il 4-3-3 mettendo davanti al portiere inglese Hart, Zappacosta e Barreca sulle fasce e confermando l’ex Frosinone Ajeti nella coppia centrale difensiva insieme all’esperto Moretti. La linea di centrocampo avrà Valdifiori, al rientro, in posizione centrale, mentre lateralmente ci saranno Benassi, e Baselli, anche se quest’ultimo potrebbe venire sostituito da Acquah. Davanti con Belotti a giostrare da punta centrale, Mihajlovic conferma sia Iago Falque che Ljajc sulle fasce, lasciando ancora una volta in panchina all’inizio l’altro ex romanista, Iturbe.

Per quanto riguarda le quote delle scommesse relative alla partita del Franchi, gli esperti Snai continuano a considerare favorita la formazione di casa, il cui successo è quotato a 1,84, contro il 4,25 riservato alla formazione granata, mentre il pareggio viene offerto con una quota di 3,60. La necessità di entrambe le squadre di risollevarsi e quindi una partita con molte reti porta alle quote relative alle scommesse sull’under o sull’over con la prima fissata a 2,20 e la seconda a 1,60.

La partita di Serie A Fiorentina-Torino sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Supercalcio HD e Calcio 1 HD, i numeri 206 e 251: telecronaca dalle ore 20:45. I clienti Sky abbonati al pacchetto potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l'applicazione Sky Go disponibile per pc, tablet e smartphone. Diretta tv di Fiorentina-Torino anche su Mediaset Premium: il canale di riferimento sarà Premium Sport, disponibile anche in alta definizione. Per gli abbonati diretta in streaming video tramite l'applicazione Premium Play.