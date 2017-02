GIGI BUFFON/ Foto, maglione improponibile, bottiglia di vino e librone: ironia del web “scolatela tutta, domani non giochi”

GIANLUIGI BUFFON FOTO, SI RILASSA CON UN LIBRO E UN BICCHIERE DI VINO: L'IRONIA SOCIAL NON RISPARMIA IL PORTIERE DELLA JUVENTUS - Gianluigi Buffon si gode un po' di relax: il portiere della Juventus ha saltato la sfida di campionato contro l'Empoli e non dovrebbe scendere in campo neppure contro il Napoli per il big match di Coppa Italia. Nessun problema fisico per il capitano bianconero, che mister Massimiliano Allegri sta facendo rifiatare in vista di un finale di stagione particolarmente intenso. L'allenatore della Juventus vuole gestire nel migliore dei modi Buffon, potendo contare su Neto. Come sta trascorrendo allora il portierone questi giorni meno impegnativi? Tra un allenamento e l'altro SuperGigi trova il tempo per gustarsi un buon bicchiere di vino e leggere un libro. Lo ha fatto sapere su Twitter, dove ha pubblicato il seguente messaggio: «Rilassarsi non è un gioco da ragazzi. Io lo faccio leggendo un libro e gustando un buon bicchiere di vino». Insieme al post una foto nella quale è ritratto seduto sul divano mentre legge "Eccomi" di Jonathan Safran Foer. E non poteva che scatenare l'ironia di tifosi e fan: «Si vede che è fintissima la foto! È risaputo che l'ultimo libro di Safran Foer son 700 pagine di noia.. impossibile sorridere» ha scritto un utente su Facebook. C'è poi qualcuno che non apprezza l'outfit di Gianluigi Buffon: «Si ma il maglione è improponibile». Altri, invece, li consigliano di godersi questo momento di relax, visto che domani non sarà in campo: «Tanto domani non giochi...finisci pure la bottiglia...». Clicca qui per visualizzare il post di Buffon.

