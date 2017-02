MOGLIE NAINGGOLAN/ Chi è Claudia Lai, la donna dietro l'esplosione di Radja!

CLAUDIA LAI, MOGLIE DI NAINGGOLAN, DIETRO AL MOMENTO STREPITOSO DI RADJA C'È ANCHE UNA GRANDE DONNA. LA DIATRIBA DEL PASSATO (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Radja Nainggolan è protagonista nella Roma dopo la doppietta contro l'Inter. E' così che si torna a parlare anche di sua moglie Claudia Nainggolan con la quale vive sicuramente un momento di grande intesa. Eppure c'è chi riporta alla memoria ogni tanto i diverbi del passato che erano sfociati anche in gravissime accuse di violenza nei confronti di Radja Nainggolan chiariti poi con le parole della stessa Claudia che aveva parlato solo di diverbi. Siamo nell'aprile del 2014 quando i giornali calvacano l'onda di alcune parole apparse sui social network, che avevano portato a un enorme polverone che per fortuna poi era stato chiarito da risposte che sicuramente hanno evitato ulteriori problemi a Radja Nainggolan. Ora però nel suo momento migliore c'è sicuramente dietro anche una situazione familiare piuttosto confortevole che poi si rivede anche in campo.

CLAUDIA NAINGGOLAN, DIETRO AL MOMENTO STREPITOSO DI RADJA C'È ANCHE UNA GRANDE DONNA (OGGI, 27 FEBBRAIO 2017) - Dietro al momento straordinario di Radja Nainggolan c'è anche una grande donna, sua moglie Claudia. Sicuramente il centrocampista sta vivendo un ottimo momento anche fuori dal campo, perchè il calcio ci ha insegnato che se la vita non è tranquilla fuori in campo non si rende come si deve. Nonostante le polemiche delle scorse settimane, quando era spuntato un video in cui Nainggolan parlava di Juventus e Lazio con toni da ultras, il calciatore belga è uno di quelli con la media di rendimento più alto di tutta la Serie A. Ieri sera poi è arrivata quella che può essere considerata una delle sue più grandi prestazioni da quando è in Italia. Di fronte all'Inter di Stefano Pioli che è in ottima forma Radja Nainggolan con un uno-due strepitoso ha messo a sedere Mauro Icardi e compagni. Due gol uno più bello dell'altro che mostrano come nel tempo Radja abbia migliorato anche le sue capacità tecniche, visto che appena arrivato in Italia non era che un centrocampista ruvido e di buone capacità di interdizione. Ora però Radja Nainggolan, si può dire tranquillamente, è tra i migliori centrocampisti del mondo.

