PAGELLE / Fiorentina-Torino: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2016-2017, 26^ giornata - primo tempo)

PAGELLE FIORENTINA-TORINO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 26^ GIORNATA). IL PRIMO TEMPO - Ecco i voti relativi al primo tempo di Fiorentina-Torino, gara che chiude il programma della 26^ giornata di Serie A 2016-2017. Chi si attendeva una reazione veemente dei viola in campionato dopo l'eliminazione shock dall'Europa League non sarà rimasto certamente deluso dagli uomini di Paulo Sousa che arrivano avanti di due gol: a sbloccare la contesa all'8' ci pensa Saponara (7) che realizza il suo primo gol con la maglia della Fiorentina con un tap-in vincente in seguito alla respinta di Hart (7) sul tentativo di Borja Valero (6). I padroni di casa giocano sul velluto e poco dopo sfiorano il raddoppio con Kalinic (6,5) che viene stoppato da Hart dopo aver recuperato un pallone malamente perso da Ajeti (5,5). Col passare dei minuti i viola creano altre azioni in contropiede con il portiere granata che dice di no anche a Tello (6) ma prima dell'intervallo si deve arrendere a Kalinic che trova finalmente il modo di firmare la rete del raddoppio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, lasciato completamente libero di concludere in porta da Zappacosta (5) che lo marca malissimo. Male in difesa gli uomini di Mihajlovic che non creano assolutamente nulla nemmeno in fase offensiva. VOTO FIORENTINA 7 - In questi primi quarantacinque minuti i viola hanno dato un'ottima risposta a chi credeva che l'eliminazione dell'Europa League avrebbe intaccato l'umore e il morale degli uomini di Paulo Sousa. MIGLIORE FIORENTINA: SAPONARA 7 - Trova il modo di sbloccarsi con la sua nuova maglia, successivamente andrà anche vicino al raddoppio, peccato per l'ammonizione che, con la diffida, lo costringerà a saltare il prossimo match. PEGGIORE FIORENTINA: CARLOS SANCHEZ 6- - Il meno brillante dei suoi, anche se oggettivamente trovare qualcuno dei viola insufficiente finora è davvero difficile. VOTO TORINO 5 - Irriconoscibili gli uomini di Mihajlovic, forse giunti al Franchi con poche motivazioni e soprattutto poca cattiveria sottoporta, difesa come al solito ballerina. MIGLIORE TORINO: HART 7 - Con un paio di ottimi interventi su Kalinic e Tello sta limitando i danni per i granata che in difesa soffrono davvero tanto. PEGGIORE TORINO: ZAPPACOSTA 5 - Sul primo gol di Saponara non va a chiudere sull'ex-Empoli, sul secondo non marca a dovere Kalinic. (Stefano Belli)

