Pordenone Bassano/ Diretta streaming video raiplay.it, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Lega Pro 2017 girone B)

DIRETTA PORDENONE BASSANO: STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Pordenone Bassano sarà diretta dall’arbitro Luigi Pillitteri. Con sole undici giornate di campionato da disputare la Lega Pro si fa sempre più interessante. Per la 27esima giornata nel girone B scenderanno in campo allo stadio Ottavio Bottecchia il Pordenone e il Bassano Virtus, che si affronteranno lunedì 27 febbraio alle ore 20:45. Gli ospiti nell'ultimo turno hanno perso fra le mura amiche contro il Modena (0-2) e dovranno cercare di riscattarsi, per non perdere ulteriori posizioni nella griglia playoff. Al momento la squadra è al settimo posto, ma spera di arrivare almeno quarta per ottenere un buon piazzamento in vista degli spareggi di fine stagione. Per il Bassano quindi, quella contro il Pordenone si presenta come una sfida diretta molto importante per il prosieguo. Anche i friulani navigano nelle prime posizioni, e da qualche anno puntano alla promozione in cadetteria.

Finora non ci sono riusciti e quasi sicuramente non ci arriveranno dalla porta principale, visto che Venezia e Parma viaggiano a vele spiegate verso un testa a testa fino all'ultima giornata. Tuttavia l'ingresso dalla ‘finestra’ dei playoff potrebbe essere il pass del Pordenone verso la gloria.

La formazione che l'allenatore Bruno Tedino metterà sul terreno di gioco dovrebbe essere la stessa che ha perso di misura proprio contro il Venezia. Il modulo di base sarà il 4-1-4-1, che prevede cambiamenti tattici a gara in corso a seconda delle necessità. In porta giocherà l'estremo difensore Tomei, assistito dai difensori Semenzato (terzino destro), De Agostini (terzino sinistro), Ingegneri e capitan Stefani (difensori centrali). A centrocampo Burrai detterà i ritmi della manovra, mentre le due mezzali Suciu e Misuraca si posizioneranno leggermente più avanti. Sulle fasce correranno Bulevardi e Berrettoni, schierati rispettivamente sull'esterno destro e sull’out mancino. L'unico attaccante centrale sarà il marocchino Arma, capocannoniere della compagine neroverde con 13 gol.

La risposta del Bassano Virtus, guidato dall'allenatore Luca D'Angelo prevederà il modulo 4-3-1-2. Rientrerà in porta il titolare Gian Maria Rossi, ma in difesa sarà assente Bizzotto che è stato espulso nella precedente sfida contro il Modena. Dunque la retroguardia a quattro sarà composta dal terzino destro Formiconi, dal terzino sinistro Crialese e dai difensori centrali Pasini e Trainotti. A centrocampo giocherà nel ruolo di mediano Minesso, assieme alle due mezzali Gerli e Laurenti. Il ruolo di trequartista verrà preso in consegna da Candido, mentre le due punte saranno Fabbro e Grandolfo.

Come tutti gli scontri diretti, anche Pordenone Bassano si preannuncia una partita molto sentita, perciò tesa ed equilibrata. Gli addetti ai lavori ritengono sia improbabile che una delle due squadre riesca a prendere subito il sopravvento, pertanto è probabile che i primi minuti siano di studio, con le compagini più preoccupate a non prendere gol piuttosto che a farlo. Senza dubbio il risultato di pareggio potrebbe andar bene al Pordenone, che manterrebbe il vantaggio sugli avversari. Per il Bassano Virtus la vittoria sembra invece l'unico risultato possibile.

Quote: snai.it propone il segno 1 per la vittoria del Pordenone a 1,95, il segno X per il pareggio a 3,20 e il segno 2 per il successo del Bassano a 3,75. Opzione Under quotata 1,70, Over a 2,00, Gol 1,80 e NoGol 1,87. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Pordenone-Bassano sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale.

Pordenone Bassano sarà trasmessa anche in diretta tv sul canale Rai Sport 1, il numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky: telecronaca dalle ore 20:45. Diretta in streaming video sul sito internet www.raiplay.it.

