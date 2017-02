Probabili formazioni Juventus Napoli/ Diretta tv, orario, le ultime notizie live (semifinale Coppa Italia 2017)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Juventus Napoli, alle ore 20:45 di martedì 28 febbraio, apre il programma delle semifinali di Coppa Italia 2016-2017; la partita di andata si gioca a Torino perchè il Napoli ha ricevuto, nel sorteggio estivo, una testa di serie migliore rispetto a quella della Juventus e dunque ha il diritto a disputare in casa la partita di ritorno. Nel fine settimana risultati opposti per le due squadre: la Juventus ha confermato il suo vantaggio in classifica vincendo la trentesima partita consecutiva in casa (contando il solo campionato), il Napoli è caduto al San Paolo contro la bestia nera Atalanta ed è scivolato a -12 dalla vetta. Adesso però si gioca sui 180 minuti e tutto è possibile, anche perchè il Napoli ha già dimostrato il suo ottimo livello in generale e contro le grandi. Aspettando il calcio d’inizio della partita, andiamo ad analizzare nel dettaglio i dubbi e le certezze dei due allenatori, studiando in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Juventus Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Massimiliano Allegri ha fatto turnover contro l’Empoli e dunque ora dovrebbe lanciare nuovamente la sua formazione titolare; in porta però, nonostante il turno di riposo per Buffon, dovrebbe andare ancora Neto visto che le gerarchie nel ruolo sono sempre state chiare e il secondo della Juventus negli ultimi anni è stato impegnato in Coppa Italia. Lichtsteiner sarà titolare sulla fascia destra, conferma possibile per Alex Sandro dall’altra parte mentre in mezzo con Bonucci potrebbe essere il turno di Benatia, anche se è plausibile la soluzione con Chiellini ancora titolare. Al centro del campo si va verso la maglia per Khedira, nemmeno convocato per la partita contro l’Empoli; al suo fianco dovremmo rivedere Pjanic, che si gioca una maglia con Marchisio e Rincon, mentre dovrebbe prendersi un turno di sosta Sturaro che sabato sera ha giocato dal primo minuto. Davanti tutto lascia intendere che possano giocare i quattro attaccanti:l’unico ballottaggio aperto sembra essere quello tra Cuadrado e Pjaca per il ruolo di esterno destro. A sinistra vedremo Mandzukic, sulla trequarti in posizione centrale spazio a Dybala mentre davanti ci sarà Gonzalo Higuain, che ha già segnato da grande ex al Napoli e punta ora a ripetersi, cercando così il primo gol in questa edizione della Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Hysaj deve scontare un turno di squalifica; al suo posto Maurizio Sarri manderà in campo Maggio, che ha già giocato uno spezzone sabato contro l’Atalanta. Per il resto in difesa dovrebbe tornare dal primo minuto Koulibaly che prenderà il posto di Maksimovic; conferma sia per Raul Albiol che per Ghoulam. In mezzo al campo bisognerà valutare la condizione dei giocatori, ma di certo ci sarà Zielinski sul centrodestra vista l’indisponibilità di Allan; al centro invece potrebbe comunque essere confermato Amadou Diawara, che era stato brillante quando le due squadre si erano incontrate in campionato. C’è ovviamente anche la soluzione Jorginho, mentre Hamsik giocherà regolarmente come mezzala sinistra. Nel tridente c’è qualche dubbio: visto il periodo di magra, Sarri potrebbe concedere spazio alla soluzione con una punta di peso e dunque mandare in campo Milik dal primo minuto. Se così fosse, a rimanere fuori sarebbe probabilmente Mertens con Callejon e Lorenzo Insigne che sarebbero confermati sugli esterni, ma anche in questo caso bisognerà valutare con attenzione quale sia lo stato di forma dei giocatori a disposizione del Napoli.

JUVENTUS NAPOLI: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Juventus Napoli, valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia 2016-2017, sarà trasmessa su Rai Uno; come sempre è la televisione di stato che manda in onda le partite di questa manifestazione nazionale.