PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: NEWS, GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (28^ GIORNATA, 27-28 FEBBRAIO 2017) - La Serie B 2016-2017 gioca un turno infrasettimanale a fine febbraio; siamo arrivati alla ventottesima giornata e dunque possiamo andare subito a studiare le probabili formazioni che vedremo all'opera a cominciare dall'anticipo del lunedì che è Bari-Brescia. Siamo alla settima del girone di ritorno; ancora presto per tracciare bilanci definitivi, ma di certo la classifica sta prendendo una certa definitività.

PROBABILI FORMAZIONI BARI-BRESCIA - Partita molto complicata per i padroni di casa che se la vedranno con un Brescia in risalita. Per il Bari solito 4-3-3 che vedrà Micai in porta, Morleo, Capradossi, Tonucci e Sabelli a comporre la linea di difesa. In mezzo al campo spazio per Salzano, Macek e Basha mentre in avanti tridente con Galano, Brienza e Floro Flores. Brescia che punterà sullo stesso modulo con Minelli in porta, difesa con Untersee, Romagna, Blanchard e Coly. In mezzo al campo giocheranno Martinelli, Pinzi e Dall'Oglio mentre in avanti Caracciolo, Camara e Bonazzoli.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA-TRAPANI - Cittadella in calo evidente, Trapani che sta risalendo la china. I padroni di casa col 4-3-1-2 con Alfonso tra i pali, difesa con Salvi, Scaglia, Pascali e Pedrelli. A centrocampo agiranno invece Pasa, Iori e Valzania con Chiaretti a fare da trequartista. In avanti ci sarà il tandem con Strizzolo e Arrighini. Il Trapani giocherà invece col 4-4-2: Pigliacelli in porta, Rizzato, Fazio, Legittimo e Pagliarulo in difesa. In mezzo al campo Barillà, Maracchi, Coronado e Colombatto mentre in avanti Citro e Manconi.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA-CESENA - Spareggio salvezza al Francioni di Latina. Padroni di casa col 4-3-3: Pinsoglio in porta, difesa con Brosco, Dellafiore, Garcia e Bruscagin. A centrocampo giocheranno De Vitis, Rocca e Di Matteo mentre in avanti Bandinelli, Corvia e Buonaiuto. Cesena invece con il 3-5-2: in porta giocherà Agliardi mentre in difesa Ligi, Rigione e Perticone. A centrocampo Vitale, Kone e Crimi con Balzano e Renzetti esterni. In avanti Ciano e Cocco.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA-BENEVENTO - Sfida da play-off al Piola. Novara che giocherà col 3-4-3 con Da Costa portiere e Scognamiglio, Mantovani e Lancini in difesa. Centrocampo con Dickmann, Cinelli, Casarini e Chiosa mentre in avanti Sansone, Orlandi e Galabinov. Benevento che giocherà col 3-5-2: Cragno in porta, Pezzi, Lopez e Camporese in difesa. Centrocampo con Falco, Ciciretti e Chibsah mentre Venuti e Viola sugli esterni con Ceravolo e Cissé in avanti.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA-FROSINONE - La prima della classe all'esame Perugia, molto ostico. Il Perugia giocherà col 4-3-3 con Brignoli in porta, difesa con Del Prete, Volta, Monaco e Di Chiara. In mezzo al campo spazio per Ricci, Brighi e Gnahoré mentre in avanti tridente con Dezi, Di Carmine e Guberti. Nel Frosinone spazio al 3-5-2 con Bardi tra i pali, Terranova, Ariaudo e Krajnc in difesa. Centrocampo con Maiello, Soddimo e Sammarco mentre sugli esterni Mazzotta e Ciofani. In avanti coppia Dionisi-Ciofani per far male agli umbri.

PROBABILI FORMAZIONI PISA-CARPI - Gara della verità per entrambe che vogliono raggiungere gli obbiettivi rispettivi. Pisa di Gattuso col 4-3-3: Ujkani in porta, Golubovic, Del Fabro, Milanovic e Longhi in difesa. Centrocampo con Mannini, Verna e Angiulli mentre in avanti spazio per Manaj, Gatto e Masucci. Carpi che giocherà col 4-4-2 che vedrà Belec in porta, Struna, Seck, Lasicki e Poli in difesa. In mezzo al campo giocheranno Letizia, Bianco, Lollo e Fedato mentre in avanti Lasagna e Beretta.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI-AVELLINO - Scontro salvezza importantissimo in terra piemontese. Padroni di casa col 3-5-2: in porta Provedel con Legati, Bani e Konate in difesa. Centrocampo con Emmanuello, Vives e Palazzi mentre Berra e Mammarella agiranno come esterni. In avanti la coppia formata da Aramu e Bianchi. Avellino schierato con il 4-4-2 che sta facendo benissimo. In porta Radunovic mentre in difesa Gonzalez, Djimsiti, Jidayi e Laverone. In mezzo al campo Belloni, D'Angelo, Paghera e Moretti con Ardemagni e Verde in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-SPAL - Troppo importante per entrambe la sfida dell'Arechi. Granata che giocheranno col 3-5-2 con Gomis in porta, Schiavi, Mantovani e Perico in difesa. Centrocampo con Busellato, Ronaldo e Minala mentre sugli esterni agiranno Bittante e Vitale. In avanti la coppia Donnarumma-Coda. La Spal sarà in campo con il consueto 3-5-2: in porta Meret con Bonifazi, Vicari e Cremonesi in difesa. In mezzo giocheranno Arini, Castagnetti e Schiattarella con Costa e Lazzari esterni. In avanti Antenucci e Floccari a scardinare i campani.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-ASCOLI - Entrambe le squadre vogliono i tre punti dopo la sconfitta nell'ultimo turno. Liguri col 4-3-3 che vedrà Chichizola in porta. Difesa con De Col, Valentini, Terzi e Ceccaroni. In mezzo al campo giocheranno Errasti, Djokovic e Sciaudone mentre in avanti spazio per Mastinu, Granoche e Piu. Ascoli che giocherà in terra ligure col 4-4-2. In porta Lanni mentre in difesa Felicioli, Augustyn, Mengoni e Almici. In mezzo al campo spazio per Lazzari, Slivka, Addae e Orsolini mentre Cacia e Favilli in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-TERNANA - Ostico testa-coda per entrambe a cui servono punti. Verona che giocherà col suo 4-3-3: Nicolas portiere con Ferrari, Boldor, Caracciolo e Souprayen in difesa. Centrocampo con Romulo, Bessa e Zuculini mentre in avanti giocheranno Cappelluzzo, Pazzini e Fares. La Ternana proverà a vincere con il modulo 4-3-3 che vedrà Aresti in porta, Diakite, Meccariello, Valjent e Contini in difesa. Centrocampo con Palumbo, Ledesma e Defendi mentre in avanti giocheranno Palombi, La Gumina e Monachello.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA-ENTELLA - Gara importantissima per entrambe le compagini. I padroni di casa col 4-2-3-1 che vedrà Benussi in porta, Pucino, Esposito, Bianchi e Adejo in difesa. A centrocampo Urso e Gucher con Giacomelli, Bellomo e Vita mentre l'unica punta sarà l'ex Bari, De Luca. La Virtus Entella giocherà con il 4-3-1-2 con Iacobucci in porta, difesa con Filippini, Ceccarelli, Pellizzer e Belli. Moscati, Troiano e Palermo interditori a centrocampo con Tremolada trequartista dietro le due punte che saranno Catellani e Caputo pronti a far male.

