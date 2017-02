PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 28^ GIORNATA (27-28 FEBBRAIO 2017) - Nel turno infrasettimanale della Serie B 2016-2017, 28esima giornata, presenti incontri interessanti ed equilibrati, con alcuni risultati che potrebbero venire influenzati dal doppio impegno a soli 3 giorni di distanza. Tra le gare in programma spiccano l’anticipo del San Nicola, tra Bari e Brescia e quello del Curi dove il Perugia ospita il Frosinone; ecco allora i pronostici che la nostra redazione ha stilato per queste undici partite, provando a leggere all'interno dei tanti dati e valutando il possibile esito delle sfide.

PRONOSTICO BARI-BRESCIA (lunedì ore 20:30) - Grande sfida al San Nicola per l’anticipo della 28esima di serie B. La formazione pugliese marcia a gonfie vele verso la zona promozione ed ha il morale alle stelle per il blitz compiuto a Benevento. A provare a fermare la marcia della formazione di Colantuono è il Brescia di Christina Brocchi, che ha messo la parola fine al momento negativo della squadra con una importante vittoria casalinga contro il Cittadella con ben 4 reti all’attivo. Nonostante questo il Brescia rimane con solo 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Il pronostico della gara vede favoriti i "galletti" pugliesi.

PRONOSTICO CITTADELLA-TRAPANI (martedì ore 20:30) - Al Tombolato si gioca molto interessante tra una formazione che in casa sembra non avere vie di mezzo, con 8 successi e cinque sconfitte a fronte di un solo pareggio, ed un Trapani che con la cura Calori è migliorato, ma ha ancora bisogno di punti per uscire dalla zona pericolosa. I siciliani in trasferta ultimamente hanno una serie positiva, e vengono da un successo interno con la Salernitana, mentre il Cittadella deve riscattare la sconfitta di Brescia. Pronostico favorevole per la formazione veneta.

PRONOSTICO LATINA-CESENA (martedì ore 20:30) - Match aperto quello tra Latina e Cesena, due formazioni che sono attualmente a pari punti a quota 29, con un solo punto in più rispetto alla zona retrocessione. I laziali arrivano rinfrancati dal successo esterno ottenuto sul campo della Ternana, mentre la formazione di Camplone deve riscattare il k.o. interno contro la Pro Vercelli. Entrambe le squadre hanno grande tendenza al pareggio, ed il Latina ne ha collezionati 14 nelle precedenti gare stagionali, il massimo tra le formazioni di serie B, per cui il pari è il risultato più probabile di questo match.

PRONOSTICO NOVARA-BENEVENTO (martedì ore 20:30) - Il Novara gioca nel suo "fortino" contro il Benevento, che ha visto improvvisamente frenata la sua salita nelle zone alte della classifica della sconfitta interna con il Bari. Il Novara invece è stato capace di imporsi nella gara casalinga contro La Spezia confermando il suo ottimo rendimento al Silvio Piola. Di contro il Benevento lontano da casa ha mostrato sinora minore solidità rispetto agli incontri interni, ed il pronostico è per un successo della formazione piemontese.

PRONOSTICO PERUGIA-FROSINONE (martedì ore 20:30) - Al Curi è sfida d’alta classifica tra il Perugia ed il Frosinone, anche se il "Grifone" sperava di presentarsi con un risultato migliore della sconfitta di Ferrara. Il Frosinone arriva dopo aver confermato la sua leadership sul campionato con la vittoria interna nello scontro diretto contro il Verona, e con l’intenzione di confermare il suo ruolino di marcia in trasferta che lo vede come la squadra che ha fatto più punti dell’intera serie cadetta. Il Perugia ha avuto risultati positivi nelle ultime sette giocate in casa e come la formazione di Marino è molto concreta, per cui il risultato più probabile della sfida è la divisione della posta.

PRONOSTICO PISA-CARPI (martedì ore 20:30) - Dopo il successo esterno ad Ascoli, dove si è improvvisamente rivitalizzato il suo attacco, il Pisa di Gattuso si trova di fronte il Carpi ha subito una sconfitta a Chiavari, ma si è dimostrato finora più efficace in trasferta, dove ha ottenuto un maggior numero di vittorie, che in casa. Il Pisa però può contare sulla migliore difesa della serie B, ed il pronostico del match dell’Arena Garibaldi è quindi orientato verso il pareggio.

PRONOSTICO PRO VERCELLI-AVELLINO (martedì ore 20:30) - L’ultimo turno di campionato ha riservato una vittoria ad entrambe le formazioni, rianimando i piemontesi e confermando quanto di buono stanno facendo gli irpini dal momento dell’arrivo in panchina di Novellino, capace di riportare la squadra dalla zona retrocessione vicino a quella playoff. Zona retrocessione dalla quale vorrebbe uscire anche la Pro Vercelli, che dovrà fare particolare attenzione alla prolificità dell’attacco ospite e principalmente di Ardemagni e D’Angelo. Il risultato più probabile di questo incontro appare il pareggio.

PRONOSTICO SALERNITANA-SPAL (martedì ore 20:30) - Grande gara in programma all’Arechi dove la Salernitana deve provare a fermare il grande entusiasmo della Spal. La formazione campana, che è reduce da una sconfitta a Trapani, in casa ha un efficace ruolino di marcia ed è imbattuta da 4 turni, ma anche la formazione ferrarese si disimpegna molto bene in trasferta dove ha già vinto quattro volte in stagione, a fronte di altrettante sconfitte, per cui il pronostico del match dell’Arechi è per il pareggio.

PRONOSTICO SPEZIA-ASCOLI (martedì ore 20:30) - Al Picco va in scena una sfida che alla vigilia si presenta equilibrata; sia i liguri che i marchigiani sono alla ricerca di punti per la loro classifica dopo aver perso nell’ultimo turno, Spezia a Novara e l’Ascoli in casa con il Pisa. Il ruolino di marcia dei liguri sul terreno di casa è buono con due sole sconfitte, ma dall’altra parte i marchigiani hanno già conquistato quattro volte i 3 punti in trasferta per cui il pronostico per questo incontro è per il pari.

PRONOSTICO VERONA-TERNANA (martedì ore 20:30) - E’ un Verona arrabbiato per gli ultimi risultati ottenuti, che lo hanno fatto precipitare dal primo al quarto posto in classifica, quello che attende la Ternana ultima in classifica. Per la formazione di Pecchia l’occasione migliore per riprendere a correre, contro una Ternana che in questa stagione in trasferta non ha mai vinto, con una difesa che ha subito ben 24 reti lontano dal Liberati. Guatieri, subentrato a carbone, non è riuscito ad invertire la tendenza, ed anche in questo match il risultato più probabile appare la vittoria dei padroni di casa.

PRONOSTICO VICENZA-VIRTUS ENTELLA (martedì ore 20:30) - Bella sfida al Menti di Vicenza tra i locali reduci dalla pesante sconfitta di Avellino ed i liguri che hanno battuto in casa il Carpi. Pur pesante nel punteggio, la partita del Partenio ha mostrato comunque un Vicenza capace di lottare e che ha intenzione di fare lo stesso in questo match casalingo, con Bisoli che si affida ancora al 3 – 4 – 2 – 1 nel quale potrebbe giocare fin dal primo minuto Doumbia. L’Entella punte decisamente a far punti per proseguire la sua scalata alle posizioni playoff, ed il pronostico di questa gara è per il pareggio.

