RISULTATI LIGUE 1, CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (27^ GIORNATA, 24-25-26 FEBBRAIO 2017) - 31 reti e tante doppiette nella ventisettesima giornata di Ligue 1, dove Monaco, Nizza e PSG vincono i rispettivi match, con i parigini che hanno travolto 5 a 1 a domicilio il Marsiglia di Garcia. Nulla dunque cambia in vetta alla classifica. Grande giornata anche per il Lione e per il Nantes. Tanti i protagonisti di questo turno: senza dubbio meritano una citazione Depay, subito nel vivo del gioco del Lione e Le Bihan, che dopo un anno e mezzo di stop è tornato in campo e ha regalato il successo al Nizza. Sicuramente male Payet nel Marsiglia, decisamente tutto sottotono. Infine, da segnalare anche le violenze tra tifosi prima del match tra marsigliesi e parigini.

Ventisettesima giornata del massimo campionato francese che è iniziata con l'importante successo del Nantes contro il Digione: per la squadra di Conceiciao vittoria pesantissima perchè ora il Digione, terzultimo, dista sei punti: la salvezza sembra davvero a portata di mano. Partita che per il Nantes è sembrata subito in discesa grazie alla rete di Bammou dopo 3', ma il Digione è ritornato in carreggiata grazie ad una autorete di Dubois al 37°. Nella ripresa il Nantes è riuscito ad avere la meglio grazie a Sala su rigore e a Pardo (59° e 79°). Come detto, Digione ora terzultimo con 27 punti, ma la classifica in fondo è davvero corta, tanto che anche Lorient (22 punti) e Bastia (23 punti) possono sperare di rientrare. E a proposito di queste due squadre, sono arrivate per entrambe sconfitte esterne. Il Lorient ha perso 1 a 0 sul campo di un Rennes che con i suoi 36 punti spera ancora nell'Europa: a decidere il match un goal di Sio dopo 18 minuti. Decisamente più secca la sconfitta del Bastia, che ha perso 3 a 0 in casa dell'Angers, che ora veleggia a 33 punti e vede la salvezza molto vicina. Il merito della vittoria contro il Bastia è in grandissima parte di Karl Toko Ekambi: l'attaccante classe 1992 ha infatti spaccato il match con una doppietta, maturata al 18° e al 57°. Sul finire del match è arrivato il tris di Bourillon che ha mandato in estasi i tifosi dei padroni di casa.

Ma questa è stata la giornata delle doppiette decisive e ne sa qualcosa il Lilla, che dopo aver accarezzato l'idea di battere il Bordeaux si è dovuto inchinare a Ounas. Andiamo con ordine: il Bordeaux è passato in vantaggio al 16° con il solito Vada e il match sembrava incanalato verso una vittoria esterna di misura dei girondini. Ma tra il 65° e il 67° il Lilla si è ridestato e in centoventi secondi ha ribaltato l'inerzia del match andando a segno con De Preville e Eder, l'eroe portoghese di Euro 2016. Quando tutto sembrava perduto per il Bordeaux, ecco che Ounas, giovan trequartista classe 1996, ha ricordato a tutti perchè Mourinho lo vorrebbe portare allo United. In quattro minuti, con due magie, ha rimesso le cose a posto per il Bordeuax (78° e 82°) e regalato tre punti che complice il crollo interno del Saint Etienne, proiettano il Bordeaux da solo al quinto posto con 42 punti. Il Lilla rimane a 29 punti e si vede sorpassato dal Caen, ma può consolarsi con il fatto che il resto delle squadre che lottano per non retrocedere e che era dietro prima di questa giornata, lo è ancora.

Abbiamo accennato al Caen e al crollo del Saint Etienne e le due cose sono correlate: il Saint Etienne sembra entrato improvvisamente in un tunnel e rischia di buttare al vento quanto di buono fatto negli ultimi due mesi. Contro il Caen è arrivata la quarta sconfitta di fila tra campionato ed Europa League (dove è arrivata l'eliminazione per mano del Manchester United). A sancire la crisi del Saint Etienne e a regalare tre punti al Caen è stato Rodelin al 32°. Dietro il Lilla, fermo a 29 punti, ha fatto in realtà un passettino in avanti il Nancy, che in casa ha impattato per 0 a 0 contro un Tolosa quasi fuori dai giochi europei, così come il Guingamp sconfitto dal Monaco. E a proposito dei monegaschi, la squadra di Jardim ha superato lo shock della Champions League dove ha buttato via una partita in casa del City che sembrava già vinta. Il Monaco è andato in vantaggio con l'ex Torino Glik al 24° e ha poi chiuso i conti a 4'dalla fine con un calcio di rigore di Fabinho. Inutile la rete del Guingamp al 90° con Didot: il Monaco si conferma così primo con 62 punti, respingendo l'assalto del Nizza, che rimane al secondo posto con tre punti di ritardo. E Favre deve ringraziare Le Bihan, che dopo un anno e mezzo lontano dai campi di calcio per un gravissimo infortunio ha segnato una doppietta proprio nel giorno del suo rientro e ha regalato tre punti al Nizza nel match interno contro il Montpellier, che era anche passato in vantaggio al 9° con Mouniè. Nella ripresa Favre ha mandato in campo Le Bihan, che lo ha ripagato con una doppietta al 68° e all'85°. Lione che ha consolidato il quarto posto con le cinque reti rifilate al Metzz: sugli scudi Depay che ha spianato la strada con una doppietta (43° e 53°). Al festival del goal hanno poi partecipato Lacazette e Valbuena (78° e 91°) dopo l'autogoal di Balliu al 74°.

Nel posticipo che ha chiuso la giornata il PSG ha asfaltato a domicilio il Marsiglia di Garcia, confermandosi al terzo posto a -6 dal Monaco. Partita chiusa dopo 16' del primo tempo dalla reti di Marquinos e Cavani, con il PSG che nella ripresa ha dilagato, andando a segno con Moura e Draxler (50° e 60°) e poi segnando anche il quinto goal con Matuidi al 72° dopo il centro di Fanni per il Marsiglia. CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA LIGUE 1 (27^ GIORNATA)