RISULTATI PREMIER LEAGUE, CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (27^ GIORNATA, 25-26 FEBBRAIO 2017) - In una 27esima giornata di Premier League che si chiuderà lunedì sera con il posticipo tra Leicester e Liverpool e che a dire il vero ha visto i rinvii di due importanti partite come Southampton-Arsenal e il derby di Manchester perché lo United e il Southampton erano impegnati nella finale di Coppa di Lega, continua la corsa in testa alla classifica del Chelsea, che nonostante la grande sofferenza è riuscito a battere i gallesi dello Swansea. La formazione di Conte, in attesa del recupero si porta così a 11 punti di vantaggio sul Manchester City, mettendo ancora più pressione su Guardiola ed i suoi giocatori.

Nella zona Champions League bella ed importante vittoria del Tottenham che si è immediatamente ripreso dopo l’eliminazione subita in Europa League, vincendo per 4 – 0 il suo match contro lo Stoke City e mantenendo invariato lo svantaggio nei confronti del Chelsea. Nella parte bassa della classifica risultato importante per il Crystal Palace che battendo in casa il Middlesbrough ha lasciato temporaneamente il terzultimo posto, mentre il Sunderland è stato sconfitto e l’Hull City non è andato oltre il pareggio. Per il Leicester la partita di lunedì sera sarà molto delicata e la prima dopo l’esonero di Claudio Ranieri.

Il Chelsea ha faticato più del previsto per avere ragione di un agguerrito Swansea, con Llorente che aveva segnato la rete del pareggio contro il suo ex tecnico alla Juventus. Alla fine la capolista si è imposta per 3 – 1 nei confronti della formazione guidata da Paul Clement, risultato giusto per quello che si è visto in campo ma sul punteggio di 1 – 1 l’arbitro non ha visto un chiaro fallo di mano in area da parte di Azpiculeta su una azione portata in area londinese da parte di Sigurdsson. Un calcio di rigore che se assegnato poteva anche girare l’inerzia del match. Un errore che ha fatto il paio con quello della fine del primo tempo, quando ha prolungato il recupero oltre il normale consentendo allo Swansea di conquistare un calcio di punizione sui cui sviluppi è arrivata la rete di Llorente con un perfetto colpo di testa. Il vantaggio del Chelsea era arrivato dopo 19 minuti di pressione da parte dei "Blues", ed era stato segnato da Fabregas, al termine di un’azione che era passata da Harad a Diego Costa, poi di nuovo al belga ed infine a Pedro che ha poi finalizzato l’assist per il connazionale che ha messo in rete, festeggiando così anche la sua 300esima gara in Premier. Nella ripresa il Chelsea ha mostrato immediatamente di voler riconquistare il vantaggio, e proprio Fabregas è stato il protagonista di una azione importante al 51esimo, che si è conclusa però con la traversa che ha respinto il suo tiro scagliato da fuori area. Il goal del vantaggio è arrivato 21 minuti dopo, sempre con Fabregas protagonista per il lancio che ha consentito a Pedro di accentrarsi e poi di scagliare il tiro dal limite sul quale Fabianski si è fatto sorprendere. Mancava la rete di Diego Costa, che non segnava da tre gare, ed è arrivata quasi nel finale con un tocco al volo di sinistro che ha messo in porta il pallone giunto da parte di Hazard.

Una sola rete è stata sufficiente al Crystal Palace per conquistare i tre punti contro il Middlesbrough; al 30esimo del primo tempo il giocatore dei londinesi, Yohan Cabaye, si è fatto ammonire, ma quattro minuti dopo si è fatto immediatamente perdonare fornendo l’assist al compagno di squadra Patrick Van Aanholt che ha messo in rete l’1 – 0 che poi il Crystal Palace ha difeso, non senza qualche affanno, sino al fischio finale. A Liverpool, bella vittoria dell’Everton che ha regolato per 2 – 0 il Sunderland; la prima rete arriva al 40esimo del primo tempo, ad opera di Idrissa Gueye che dopo aver ricevuto il pallone da Seamus Coleman, effettua un gran tiro di destro che lo fa insaccare sotto la traversa, senza che il portiere avversario possa intervenire. La rete del raddoppio dell’Everton arriva esattamente a 10 minuti dalla fine, questa volta con l’attaccante della nazionale belga Romelu Lukaku, che questa volta centra la rete avversaria all’angolino basso con un tiro che parte da centro area dopo che Kevin Mirallas lo aveva servito in una azione di contropiede con il Sunderland che stava attaccando costantemente alla ricerca del pareggio. Per l’Hull City solo un pareggio nello scontro interno con il Burnley, con la formazione ospite che è passata per prima in vantaggio, grazie alla rete di Huddlestone al 72esimo. Il giocatore del Burnley ha colpito dal dischetto trasformando il rigore che era stato concesso per un fallo di mano in area da parte di Barnes. Dopo soli quattro minuti è arrivato il pareggio dell’Hull City, con Michael Kane che ha segnato con un tiro di destro dopo un’azione da calcio d’angolo battuto da Brady.

Vittoria in rimonta, per 2 – 1, del West Bromwich sul Bournemouth. La partita si decide in pratica nei primi 20 minuti di gioco, con gli ospiti che passano in vantaggio dopo solo 5 minuti con rete dal dischetto di King, pareggiata al decimo da Dawson che dopo aver ricevuto palla da Chadli fulmina il portiere avversario sotto la traversa con un tiro scagliato da fuori area. Sorpasso del West Bromwich al 21esimo con McAuley che mette in porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo, calciando in questo caso da distanza ravvicinata. Watford e West Ham si dividono la posta in un incontro terminato con il punteggio di 1 – 1 e nel quale c’è stato un brutto infortunio per l’ex viola Mauro Zarate. Il giocatore argentino, arrivato nel club allenato da Walter Mazzarri nell’ultima sessione di mercato, ha riportato un brutto infortunio al ginocchio, quando mancavano pochi minuti alla fine del primo tempo. Le reti che hanno determinato il pareggio sono arrivate al terzo per la squadra di casa con il tiro dal dischetto di Deeney, per un atterramento in area proprio di Zarate, ed al 73esimo, quando Andrè Ayew ha messo in rete dopo un’azione di contropiede del West Ham.

Nell’unica gara giocata nella giornata di domenica a White Hart Lane il Tottenham ha disposto con facilità dello Stoke City, chiudendo in pratica il discorso nella prima metà di gara, con tre reti di Harry Kane ed una di Alli, per poi controllare nella ripresa la reazione della formazione ospite. La prima rete del centravanti di Pochettino è arrivata dopo 14 minuti, poi altre due nel giro di 5 minuti, dal 32esimo al 37esimo, in entrambi i casi su passaggio di Eriksen, prima su un calcio di punizione e poi su calcio d’angolo. Al 46esimo la quarta rete, nella quale Kane ha svolto le funzioni di assist man, con Alli a segnare con un gran tiro che si è insaccato sotto la traversa. CLICCA QUI PER CONOSCERE I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA PREMIER LEAGUE (27^ GIORNATA)