Torino-Juventus Primavera/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (19^ giornata, oggi)

DIRETTA TORINO-JUVENTUS PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (19^ GIORNATA, OGGI 27 FEBBRAIO 2017)- Torino-Juventus, diretta dall’arbitro Marchetti è la partita in programma oggi 27 febbraio alle ore 14.30 valida per la 19^ giornata del campionato Primavera. Il tanto atteso derby della Mole nella categoria giovanile ha finalmente luogo: bianconeri e granata si sfidano nella stracittadina che infiamma già tutti gli appassionati. Voglia di prevalere a livello cittadino, ma anche voglia di andare a prendersi i play off: tra bianconeri e granata c'è solo il Chievo Verona, ma la sfida a distanza è davvero minima. Proprio in questo frangente dovranno cercare di portare a casa punti entrambe le squadre, per poter proseguire la loro marcia verso la qualificazione. I bianconeri approcciano il match da favoriti, anche se si gioca in trasferta, ma nulla è scontato davvero quando si parla di Cuore Toro: i granata, come ben sappiamo, non mollano mai.

Fabio Grosso sembra aver già preparato le contromisure per questo Torino. Ricordiamo che i bianconeri arrivano dalla vittoria per 5-0 in casa contro l'Avellino: a segno Muratore, Leris, Mattiello e Clemenza, autore di una doppietta. Solito 4-3-3 per la Juventus, con Del Favero in porta, mentre Andersson e Mandragora andranno sulle corsie esterne. Solita difesa rocciosa con Rogerio e Muratore, mentre il centrocampo a tre verrà formato da Toure, Mattiello e Pereira. Super attacco per i bianconeri, che schierano Kean e Leris a supporto dell'unica punta, ovvero Clemenza. Il Torino di Coppitelli risponde con lo schieramento simile: Cucchietti va in porta, mentre Tofanari e Molinaro andranno sulle corsie esterne. Auriletto e Friedenlieb saranno invece i due difensori centrali. Luise, Mele e D’Alena andranno a comporre il tridente di centrocampo cercando di arginare le giocate offensive dei bianconeri. Berardi e Piscopo andranno ad occupare le corsie esterne in attacco con De Luca unica punta per i granata.

Ricordiamo infine che il match tra Torino e Juventus Primavera sarà visibile in diretta tv sul canale Sportitalia, che ha acquisito i diritti televisivi per il campionato giovanile: la partita sarà quindi visibile al numero 60 del telecomando del digitale terrestre oltre che al numero 225 del bouquet satellitare di Sky, riservato però ai soli abbonati alla pay-per-view. Sarà quindi altresì confermata anche la diretta streaming video della partita il cui fischio d’inizio è stato fissato per le ore 14.30, visibile sul sito ufficiale della emittente televisiva all’indirizzo www.sportitalia.it, a cui però sarà necessario iscriversi per accedervi.

© Riproduzione Riservata.