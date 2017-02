Video/ Chievo-Pescara (2-0): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 26^ giornata)

VIDEO CHIEVO-PESCARA (RISULTATO FINALE 2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 26^ GIORNATA) - Chievo-Pescara finisce 2-0. Andiamo ad analizzare i dati statistici della partita per comprenderne meglio l'andamento. Cominciamo dal possesso palla (59% Chievo Verona-41% Pescara). La squadra di casa è andata al tiro 9 volte, centrando lo specchio della porta in 9 occasioni; il Pescara è andato alla conclusione 9 volte impegnando Sorrentino in 3 circostanze. Passiamo ora alle occasioni da gol che vedono come si può prevedere una supremazia dei padroni di casa che sono sono riusciti a costruire 15 palle-gol contro le 9 degli ospiti; per quanto riguarda i calci d'angolo sono stati 6 per entrambe le formazioni. L'arbitro Gavillucci ha fischiato 23 calci di punizione (15-8) ed ha dovuto estrarre 6 cartellini gialli (3-3). Il Chievo Verona ha recuperato molti più palloni (36-22) ma ne ha anche perso maggiormente (24-23). Vediamo ora i singoli giocatori dell'incontro, protagonista assoluto è stato Lucas Castro che, oltre alla rete segnata, è stato il calciatore che ha tirato di più in porta (3) e che ha anche avuto più occasioni da gol (4); Riccardo Meggiorini invece è stato quello che ha fornito più assist (2). Jonathan De Guzman è stato il giocatore che ha recuperato più palloni (10), mentre Valter Birsa quello che ne ha perso maggiormente (6); Alberto Cerri e Andrea Coda infine quelli che hanno commesso più falli (3).

LE DICHIARAZIONI - Soddisfatto della vittoria contro il Pescara il tecnico del Chievo Verona Rolando Maran che ha così commentato la gara ai microfoni di Radio Rai: "Siamo una squadra matura, siamo entrati in campo consapevoli di quello che dovevamo fare. Abbiamo costruito tanto e abbiamo centrato tre punti meritati in una partita mai davvero in discussione. Dobbiamo avere motivazioni sino all'ultimo secondo del campionato, questa squadra sta spingendo al massimo e vogliamo arrivare più in alto possibile. Ho visto una buona prova da parte di tutti. Il centrocampo ha dato ritmo alla squadra. Castro e Birsa sono stati bravi a segnare".

Dispiaciuto per la sconfitta del suo Pescara Zdenek Zeman che ha così commentato la gara ai microfoni di Sky Sport: "Non ci vuole il miracolo, ci vuole la capacità di fare calcio e non ci siamo riusciti. Abbiamo sbagliato tante cose, giusto il risultato. Qualcosa abbiamo fatto in fase difensiva, il Chievo giocava lungo e noi allungandoci abbiamo lasciato troppo spazio ai centrocampisti che tagliavano al centro. Dovevamo accorciare, l'unica cosa che potevamo fare gol con Caprari. Sono convinto che riuscire a giocare il calcio che darà soddisfazioni. Non è stato un problema fisico oggi, la fase offensiva deve essere costruita andando in avanti e non indietro. Dobbiamo lavorare, ci proveremo". (Marco Guido)

