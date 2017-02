Video/ Genoa-Bologna (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 26^ giornata)

VIDEO GENOA-BOLOGNA (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 26^ GIORNATA) - Andiamo a leggere le statistiche della sfida giocata al Luigi Ferraris tra Genoa e Bologna, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Liguri e felsinei si dividono la posta in palio al termine di novanta minuti piuttosto vibranti. Il dato del possesso palla premia ampiamente gli ospiti col 64%, solo 36% invece per il grifone. Per quanto riguarda i tiri in porta sono 6 per il Genoa e 4 per il Bologna. Dal punto di vista del fraseggio, il Bologna ha completato 566 passaggi mentre la formazione di casa 263. La precisione di esecuzione sorride agli emiliani con l'88%, dato di poco superiore ai liguri fermi all'81%. Per quanto riguarda i falli, ne sono stati commessi 21 in totale, con 2 cartellini gialli ed 1 rosso estratto dal direttore di gara ai danni di Torosidis. Il match è stato comunque poco cattivo e complessivamente corretto. Infine uno sguardo alle presenze allo stadio, dove erano presenti circa 10 mila spettatori. In tanti sono rimasti fuori dal Ferraris per la protesta nei confronti della proprietà.

LE DICHIARAZIONI - Spazio ora ai commenti rilasciati nel post partita di Genoa-Bologna, con le parole del nuovo mister del Grifone Andrea Mandorlini: "Il calcio è fatto di questi episodi, ne vedremo degli altri. Abbiamo avuto tante occasioni, loro erano più tranquilli noi e sono andati in vantaggio sulla prima palla. Mi auguro che prima o poi ritornino tutti, in questo momento ne abbiamo bisogno. Credo che la squadra abbia meritato veramente questo pareggio. Durante la settimana ho fatto i complimenti a Juric, la squadra sta bene e corre. Questa squadra ha carattere, anche oggi lo ha dimostrato creando 7-8 occasioni".

Ecco, invece, le dichiarazioni di Roberto Donadoni per il Bologna: "Abbiamo interrotto la striscia di sconfitte ed è sicuramente una nota positiva. Ma prendere un gol al 94' brucia: può succedere, ma brucia per come è maturato il pareggio odierno. Purtroppo l'espulsione di Torosidis ha condizionato il proseguimento della gara: fino a quel punto eravamo in gestione della partita e potevamo portarla a casa". (Jacopo D'Antuono)

