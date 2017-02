Video / Inghilterra-Italia (36-15): highlights, sintesi e tabellino (rugby Sei Nazioni 2017)

VIDEO INGHILTERRA-ITALIA 36-15 (RUGBY RBS SEI NAZIONI 2017, TERZA GIORNATA): GLI HIGHLIGHTS, LA SINTESI E IL TABELLINO - Al Twickenham Stadiuma l'Inghilterra sconfigge l'Italia per 36 a 15. Nel primo tempo, dopo gli errori da fermo di Allan al 6' ed al 19', la meta di Cole porta in vantaggio i padroni di casa al 24', nonostante Farrell ne fallisca la trasformazione. Il drop a sorpresa di Allan del 33' consente agli azzurri di accorciare le distanze fino al sorpasso momentaneo concretizzatosi grazie alla meta di Venditti al 40', bravo a raccogliere prontamente la punizione di Allan rimbalzata contro il palo, e trasformata a tempo scaduto proprio da Allan. Nella ripresa, però, l'Inghilterra sembra rinascere annullando le tattiche vincenti e l'atteggiamento dell'Italia segnando due mete al 44' con Care ed al 47' con Daly. Gli ospiti colpiscono nuovamente con la meta di Campagnaro al 60', non trasformata da Padovani che sbaglia il calcio così come Farrell sui cinque punti precedenti di Care e sulla punizione del 66'. Ci pensa il subentrato Nowell a distaccare gli avversari con due mete al 70' ed al 79' intervallate da quella di Te'o del 73' e con solo le ultime due trasformate da Farrell, protagonista di 4 esecuzioni fuori misura su 7 tentativi.

Statistiche: Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come l'Inghilterra sia riuscita, tramite la propria verve offensiva del secondo tempo, a schiacciare in difesa l'Italia, capace di resistere con intelligenza: i bianchi, rispetto agli azzurri, hanno percorso più metri, 589 a 357, ed hanno portato un numero superiore di palloni, 134 a 106, ma gli avversari dal canto loro, in fase difensiva, si sono distinti effettuando più placcaggi, 130 a 107, giocando meglio soprattutto le rimesse laterali, 13 a 9 le vinte, e le mischie, 6 a 2 quelle dall'esito favorevole. Infine, dal punto di vista disciplinare, l'arbitro francese Romain Poite si è ritrovato a fischiare 12 calci di punizione contro l'Inghilterra e 8 contro l'Italia.

Dichiarazioni: Al termine dell'incontro l'allenatore dell'Italia Conor O'Shea ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DMAX spiegando: "Sono molto fiero della nostra prestazione. Certo, dispiace perdere ma ho visto la nostra energia, la nostra difesa, abbiamo un lungo viaggio da fare ma con la mentalità giusta e cambiando quello che va cambiato in Italia ce la possiamo fare". Anche il capitano Sergio Parisse ha parlato dopo il fischio finale: "Tutti a casa hanno visto come la nostra difesa, grazie al lavoro di Conor e del suo staff, abbia giocato un po' con il regolamento mettendo in difficoltà gli inglesi. Siamo usciti a testa alta, ottima partita nonostante la sconfitta". (Alessandro Rinoldi)

CLICCA QUI PER I VIDEO HIGHLIGHTS E IL TABELLINO DI INGHILTERRA-ITALIA (da youtbe ufficiale RUGBY SEI NAZIONI)