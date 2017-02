Video/ Inter-Roma (1-3): highlights e gol della partita (Serie A 2017, 26^ giornata)

VIDEO INTER-ROMA (RISULTATO FINALE 1-3): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 26^ GIORNATA) - È arrivato il momento di snocciolare un po' di dati e cifre che hanno caratterizzato il big match della 26^ giornata di Serie A 2016-2017 che ha visto la Roma sbancare il Meazza di Milano battendo l'Inter per 3 a 1. Possesso palla: 49% Inter, 51% Roma; sostanziale equilibrio tra le due squadre nella gestione della sfera. Parate: 2 Handanovic, 3 Szczesny; l'estremo difensore giallorosso ha saputo neutralizzare efficacemente i pochi pericoli creati dalla compagine di Pioli. Tiri in porta: 6 Inter, 5 Roma; i padroni di casa si sono spesso affacciati in avanti ma le loro conclusioni non sono state insidiose come quelle degli avversari. Occasioni da gol: 10 Inter, 8 Roma; la squadra di Piola, anche sullo 0-2, non ha rinunciato a giocare e a macinare azioni offensive. Falli subiti: 19 Inter, 11 Roma; in qualche frangente i giallorossi hanno rischiato grosso, in particolare Strootman che stende Eder dentro l'area, per sua fortuna Tagliavento non vede e non prende provvedimenti. Palle perse: 53 Inter, 47 Roma; le due squadre hanno giocato ad altissimi ritmi per tutti i 90 minuti e quando il fraseggio è velocissimo diventa ancora più facile per i giocatori in campo sbagliare. Un paio di curiosità sul secondo gol di Nainggolan: dopo aver rubato palla a Gagliardini, il belga ha percorso 58 metri prima di liberare il tiro col pallone che ha toccato la velocità massima di 99 km/h prima di gonfiare la rete.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il match-winner di serata, Radja Nainggolan, è stato raggiunto ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto il nostro dovere con una grande partita meritando questi tre punti. Stiamo dimostrando di essere la seconda forza del campionato, la cosa più importante comunque è aver dato continuità ai risultati. Dei giocatori vengono notati sempre i gol e le giocate che fanno la differenza, ma io do sempre il massimo per la squadra e non smetterò mai di ringraziare i compagni per tutto l'aiuto che mi hanno dato e continuano a darmi, e io cerco di ricambiare il favore ogni volta che scendo in campo".

Le parole del tecnico della Roma, Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport: "È stata una bella partita con due squadre di livello che hanno cercato di fare bottino pieno, complessivamente siamo stati più bravi e abbiamo meritato di passare in vantaggio, di segnare il secondo gol e strappare i tre punti con un'ottima gestione del pallone anche se in alcuni momenti potevamo fare di meglio, ma a parte questo dettaglio la prestazione mi ha decisamente soddisfatto. Ho pensato che Juan Jesus stasera potesse essere l'alternativa ideale a Emerson Palmieri per contrastare gli avversari in fase difensiva, anche se ogni tanto esagerava spingendosi troppo in avanti in fase offensiva rischiando di lasciare scoperta la fascia nella nostra metà campo".

Ai microfoni di Sky Sport il tecnico dell'Inter, Stefano Pioli, riconosce la superiorità della Roma: "Abbiamo affrontato un avversario molto forte che al nostro ogni minimo errore ci ha spietatamente punito con i suoi uomini più pericolosi, ci siamo fatti trovare impreparati e loro ne hanno approfittato con un grande cinismo, noi non siamo stati altrettanto bravi a concretizzare le occasioni costruite. Ho schierato una difesa a tre per avere un centrocampo robusto che garantisse delle buoni geometrie, inoltre volevo dare meno punti di riferimento agli avversari, purtroppo stasera siamo stati meno incisivi del solito in fase offensiva". (Stefano Belli)

