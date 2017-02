Video/ Lazio-Udinese (1-0): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 26^ giornata)

VIDEO LAZIO-UDINESE (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 26^ GIORNATA) - La Lazio vince per 1-0 in casa contro l’Udinese. Decide il gol siglato su rigore da Immobile. Dopo una serie infinita di replay il tocco di mano di Adnan sembra esserci. Vittoria sofferta ma preziosa per la Lazio, in vista del derby di mercoledì sera. Lazio e Roma si giocheranno il passaggio alla finale di Coppa Italia nel match di andata di semifinale. Per quanto riguarda la Serie A la Lazio nel prossimo match sarà impegnata di domenica sera al Dall’Ara di Bologna. L’Udinese invece avrà un'altra partita proibitiva: alle 15 di domenica al Friuli arriverà la Juventus.

SINTESI PRIMO TEMPO – Inzaghi schiera i biancocelesti con il 4-3-3. Strakosha in porta, Patric, de Vrij, Hoedt e Radu in difesa. A centrocampo Murgia, Parolo e Lulic mentre in attacco troviamo Felipe Anderson, Immobile e Keita Balde. Del Neri risponde con un modulo speculare. Karnezis, protetto da Widmer, Danilo, Felipe e Samir. A centrocampo Badu, Kums e Jankto mentre in zona offensiva ecco Matos, Zapata e Thereau. Dirige l’incontro il signor Pairetto, arbitro iscritto alla sezione AIA di Nichelino (TO). Le due squadre inizialmente si studiano. La Lazio prova a sfondare sulla sinistra ma Matos e Widmer chiudono bene ogni spazio. Keita è costretto ad accentrarsi ma la prima chance del match è di marca bianconera. Da calcio d'angolo cross in area sul quale si avventa Thereau. Colpo di testa pericoloso, la palla termina alta. Poco dopo altra occasione per gli ospiti. Zapata va via di forza a due avversari penetrando in area. Strakosha lo chiude al momento del tiro concedendo un corner. Le urla di Inzaghi servono a qualcosa: dopo un inizio soporifero la Lazio scende in campo provando a rendersi pericolosa. Felipe Anderson prova a prendere per mano la sua squadra. Il brasiliano si allarga sulla destra, stoppa palla e verticalizza per l'inserimento di Patric in area. Lo spagnolo arriva al tiro ma colpisce l'esterno della rete. Poco dopo Lulic propone un cross interessante dalla sinistra per Immobile. La punta già pregusta la conclusione ma Badu gli soffia palla all'ultimo. La Lazio resta in possesso ma al 22esimo rischia su un contropiede avversario. Samir se ne va in diagonale servendo Matos che dal limite conclude trovando l'opposizione di Lulic. Poco dopo anche Thereau trova la conclusione. Colpo di testa piuttosto debole. La palla termina a lato. La Lazio riprende le redini del gioco. Radu ottiene il fondo sulla sinistra e crossa in area trovando Parolo. Colpo di testa impreciso. L'Udinese copre bene il campo rimanendo compatta e attenta in fase di non possesso. La squadra di Del Neri non rischia nulla provando a sfruttare nella parte finale di tempo della stanchezza avversaria. Samir cerca l'inserimento su cross dalla bandierina ma non riesce a impattare la sfera. La Lazio prova a costruire ma mostra ancora difficoltà in fase di possesso. La manovra manca di convinzione e le giocate diventano spesso frenetiche facendo il gioco degli avversari. Al 39esimo Keita fa un'ottima giocata sulla sinistra superando Widmer e proponendo un cross sul secondo palo. I compagni però stringono sul primo e l'azione sfuma. Problemi intanto per Patric. Lo spagnolo già alle prese con noie muscolari in settimana si è allenato poco nei giorni scorsi. Inzaghi in pre-allarme manda a scaldarsi l'ex Basta. Anche in casa Udinese problemi fisici: lo staff medico attende la fine del primo tempo per valutare le condizioni di Kums. Fofana si scalda. Nel finale di tempo ammonito Hoedt.

SINTESI SECONDO TEMPO – Ritornano in campo gli stessi 22 del primo tempo. Nessuna sostituzione effettuata dai due allenatori. La Lazio prova subito a offendere, Immobile si fa sorprendere in fuorigioco. Chance anche per l'Udinese in apertura. Thereau di petto scarica per Badu che si coordina e conclude al volo. La palla termina alta. La Lazio prova a scaldare l'asse Anderson-Immobile. Il brasiliano va al tiro dopo un rapido scambio con il 9 al limite. Il suo tentativo viene però respinto da Kums. Problemi intanto per Jankto che chiede il cambio. Del Neri per il momento lo tiene in campo congelando l'inserimento di Sekho Fofana. Immobile cerca intanto la sponda per Keita ma calibra male. Karnezis recupera la sfera. Ammonito intanto de Vrij. Girandola di sostituzioni. Esce Thereau, alquanto indispettito, entra al suo posto Sekho Fofana. Per la Lazio invece due cambi in contemporanea: escono Hoedt e Patric, entrano Milinkovic Savic e Basta. Lulic dunque terzino sinistro, Radu al centro della difesa e Milinkovic Savic mezz'ala. Basta dalla trequarti scodella in area trovando Milinkovic Savic che di testa fa la sponda. L'arbitro ferma tutto per off-side. Poco dopo il terzino ci riprova, questa volta ottenendo il fondo. Felipe lo chiude. La Lazio ci prova con tiri da fuori area. Al 71esimo l'episodio che potrebbe decidere il match. Cross in area di Immobile che prova a controllare ma Adnan lo chiude con un colpo di mano difficile da decifrare. L'addizionale Saia convince Pairetto a concedere il penalty. Immobile dal dischetto non sbaglia spiazzando Karnezis. Ammonito Adnan per proteste. Del Neri cambia. Esce Matos, alle prese con i crampi. Entra Perica. Udinese in campo con il 4-3-1-2. Radu alle prese con i crampi chiede la sostituzione. Al suo posto entra Wallace. L'Udinese prova a reagire allo svantaggio ma gli avversari concedono poco. Sekho Fofana prova a rendersi pericoloso: prima sforna un cross sul secondo palo per Perica, anticipato provvidenzialmente da Parolo. Poco dopo cross basso e teso in area spazzato dalla difesa biancoceleste. Anche Badu ci prova con un inserimento in area. L'8 dei bianconeri prova il tiro dal cuore dell'area ma viene murato. Il monologo bianconero viene spezzato all'87esimo quando Felipe Anderson riceve sulla trequarti. Il brasiliano prova a premiare il movimento di Keita ma Felipe capisce tutto fermando l'azione. L'Udinese insiste. In zona offensiva ci provano in maniera inconcludente sia Perica che Adnan. Poca convinzione per i due al momento del tiro. Strakosha blocca senza problemi. Ali Adnan sbaglia tutto nel finale calciando malissimo una potenzialmente ottima chance da calcio piazzato. (Francesco Davide Zaza)

