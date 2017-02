Video/ Palermo-Sampdoria (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 26^ giornata)

VIDEO PALERMO-SAMPDORIA (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 26^ GIORNATA) - Palermo-Sampdoria termina 1-1, con risultato e modalità identiche al match d'andata. A Marassi, come oggi al Barbera, Palermo in vantaggio e ripreso nei minuti finali dalla Sampdoria. Andiamo però con ordine, perché al 6' c'è subito da tener conto di un'enorme chance capitata ai blucerchiati. Cigarini lancia in profondità Quagliarella, che elude l'intervento di Posavec ma, a porta vuota, non riesce a inquadrare il bersaglio grosso. La Sampdoria è ancora pericolosa con un tiro dai 30 metri di Cigarini terminato sul fondo di non molto. Al 15' entra in partita anche il Palermo. Bruno Henrique calcia da buona posizione; il suo tiro, deviato da Skriniar, finisce sui piedi di Balogh, che a tu per tu con Viviano manca il possibile vantaggio. Al 31' Doveri concede il primo calcio di rigore stagionale ai rosanero per un fallo ingenuo di Berezsynski su Balogh; dagli undici metri si presenta Nestorovski che non fallisce la ghiotta opportunità. Nella ripresa Viviano rischia tantissimo quando sulla pressione di Bruno Henrique pasticcia nel rinvio. Al 51' Balogh prova a impensierire l'estremo difensore della Samp con un destro a giro: tentativo da dimenticare. Poco dopo Rispoli mette in mezzo un traversone sul quale nessun giocatore riesce a intervenire. Il Palermo continua a spingere e, su un errore di Praet, potrebbe raddoppiare. Lo scatenato Rispoli appoggia per Sallai, il cui tiro si trasforma in assist per Nestorovski. Il macedone calcia da distanza ravvicinata ma Viviano è attento. Nel finale la Sampdoria sfiora il pareggio con Bruno Fernandes su assist di Quagliarella. Al 90' i blucerchiati trovano l'1-1 proprio con Quagliarella, bravo a capitalizzare un suggerimento di Luis Muriel. Andando a dare un'occhiata alle statistiche, notiamo che il Palermo avrebbe meritato la vittoria: i rosanero hanno totalizzato 16 tiri di cui 6 verso lo specchio della porta. La Sampdoria si ferma rispettivamente a 11, 3 verso Posavec. Per quanto riguarda il possesso della sfera, viene premiata la formazione blucerchiata (58,4% contro il 41,6% avversario) ma gli uomini di Giampaolo non sono mai riusciti a mettere davvero sotto il Palermo.

LE DICHIARAZIONI - Al termine di Palermo-Sampdoria ecco quanto dichiarato dal tecnico dei rosanero, Diego Lopez: "Vedo il lato positivo - ha spiegato Lopez a Sky Sport - abbiamo fatto un grande primo tempo, nella ripresa dovevamo chiuderla, quando non ci riesci diventa difficile perché loro hanno importanti individualità. Abbiamo interpretato bene la gara. L'importante è fare sempre punti, in tutti i campi. Fino al fischio finale non è finita, abbiamo guadagnato un punto sull'Empoli".

Diverso lo stato d'animo dell'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo: "Potevamo fare meglio, abbiamo giocato sotto ritmo adeguandoci al loro stato mentale. Non abbiamo impresso accelerazioni alla partita. Schick ha fatto una buona gara, la prestazione collettiva non è stata all'altezza dello standard della squadra, di conseguenza ne risentono anche le individualità. Ci siamo risvegliati nel finale, è stata una reazione d'orgoglio". (Federico Giuliani)

