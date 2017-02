VIDEO/ Sassuolo-Milan (0-1): highlights e gol della partita. Di Francesco: troppi episodi contro di noi (Serie A 2016-2017, 26^ giornata)

VIDEO SASSUOLO-MILAN (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 26^ GIORNATA) DI FRANCESCO: TROPPI EPISODI CONTRO - Il match al Mapei Stadium tra Sassuolo e Milan nella26^ giornata di serie A si è conclusa con la vittoria per 1-0 firmata dal rossonero Bacca e moltissime polemiche sulla direzione arbitrale della partita e nell’esecuzione proprio del rigore incriminato, che ha poi di fatto dato la vittoria alla formazione di Montella. Proprio il tecnico del Sassuolo Eusebio di Francesco è intervenuto nelle classiche interviste del post match commentando così proprio la direzione arbitrale della partita: “Non sono contento di venire a parlare di determinati episodi, ma sono stati troppo eclatanti in questa gara, hanno determinato tante situazioni. Sicuramente noi dovevamo essere più bravi a creare situazioni di pericolo agli avversari in cui dovevamo essere più determinati e cattivi sotto porta. Questo si, però tante cose hanno innervosito i ragazzi, ma questa non è una scusa. Abbiamo avuto troppi episodi contro nelle dinamiche di questa gara”. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON LE PAROLE DI DI FRANCESCO

VIDEO SASSUOLO-MILAN (RISULTATO FINALE 0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 26^ GIORNATA) - Il Milan infrange il tabù del Mapei Stadium: nei tre precedenti a Reggio Emilia avevano sempre perso, una delle sconfitte costò addirittura la panchina ad Allegri, mentre Inzaghi e Mihajlovic non erano riusciti nell'impresa che oggi ha compiuto Montella, cioè uscire vincitore dal campo del Sassuolo. Con questi tre punti i rossoneri ottengono la quattordicesima vittoria in campionato, portandosi a 47 punti pur rimanendo al settimo posto, mentre i neroverdi scendono in tredicesima posizione, scavalcati dal Cagliari che ha espugnato lo Scida di Crotone. Dalle statistiche emerge che è stata una partita piuttosto equlibrata, con i padroni di casa che hanno fatto un 53% di possesso palla battendo 13 calci d'angolo, recuperando 19 palloni e andando il cross per ben 30 volte; gli ospiti, con il 47% di possesso palla, sono andati in porta per 6 volte sfiorando a più riprese il gol del raddoppio per archiviare la pratica prima del novantesimo. Tuttavia la gara è stata sicuramente condizionata dalle decisioni dell'arbitro, ricordiamo che il Milan ha vinto con un calcio di rigore per un fallo di Aquilani su Bertolacci (che in realtà non c'era) trasformato da Bacca che scivola nella ricorsa colpendo per due volte la sfera, cosa vietata dal regolamento e dunque il tiro dagli undici metri era da ripetere.

LE DICHIARAZIONI - Ai microfoni di Sky Sport il centrocampista del Sassuolo, Alberto Aquilani, si scaglia contro la condotta dell'arbitro Calvarese: "Oggi è difficile parlare della partita senza citare gli episodi arbitrali che hanno inevitabilmente condizionato l'esito della gara. Sul rigore a favore del Milan io non ho assolutamente toccato Bertolacci, non so cosa diamine abbia visto il direttore di gara al quale ho giurato di non aver colpito l'avversario. No comment sull'intervento di Paletta su Politano nella ripresa, per non parlare dell'ammonizione di Berardi, anche in quel caso per me c'era il rigore per noi".

Ai microfoni di Sky Sport l'allenatore del Sassuolo, Eusebio Di Francesco, è molto polemico in merito all'arbitraggio: "Che dire, penso che effettivamente si faccia fatica a esprimersi, ci sono stati troppi episodi sfavorevoli a nostro favore, non solo oggi ma dall'inizio del campionato. Il rigore a favore del Milan non c'era, Bertolacci è caduto da solo, ma la cosa che mi fa più rabbia è che il quarto uomo non ti dà mai retta, e poi vengono in tv a dire che cercano il dialogo con noi allenatori. In un'altra situazione direi che la nostra è stata un'ottima prestazione con una gran mole di gioco prodotta, siamo in grande crescita, ma qui in Italia interessa solamente il risultato finale".

Le parole del tecnico del Milan, Vinecnzo Montella, ai microfoni di Sky Sport: "A me non piace parlare degli arbitri ma oggi non posso farne a meno: ci sono stati tanti episodi davvero controversi, anche a nostro favore, mi dispiace per il Sassuolo e per i miei amici Eusebio e Alberto, in ogni caso mi pare che in campo ci fosse fin troppo nervosismo, stiamo entrando nella fase più importante e delicata del campionato e dobbiamo permettere agli arbitri di sbagliare con più serenità senza sbranarli. Applicando alla lettera il regolamento il rigore di Bacca era da ripetere, per il resto è stata una partita molto aggressiva che non mi ha entusiasmato, in cui il Sassuolo ci ha tenuti bassi per buona parte del tempo, nonostante i tre punti conquistati abbiamo sofferto fino all'ultimo sebbene avessimo avuto la possibilità di chiudere la gara prima del novantesimo, dobbiamo mantenere il sangue freddo davanti la porta". (Stefano Belli)

