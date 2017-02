Cittadella Trapani/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie B 2017 28^ giornata)

DIRETTA CITTADELLA TRAPANI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 28^ GIORNATA) - Cittadella Trapani, diretta dall'arbitro Baroni, si gioca alle ore 20:30 di martedì 28 febbraio ed è valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. La formazione di casa, reduce da un K.O. nell'ultima gara interna del suo campionato contro l'Avellino, sta vivendo una stagione tutto sommato positiva ed è in piena corsa per un posto nei play-off che si disputeranno a fine campionato.

La squadra veneta, allenata dall'esperto Roberto Venturato, è in attesa di recuperare alcune pedine fondamentali per lo scacchiere iniziale in modo da proseguire il cammino sulla falsa riga di quanto fatto nel girone di andata. Un calo nel girone di ritorno, infatti, è stato avvertito immediatamente dalla critica e dall'ambiente, con la squadra uscita sconfitta prima a Ternana nel primo match esterno dopo la sosta, poi in casa contro l'Avellino in un match apparso come una sorta di inverso dell'andata giocata al Partenio, ed infine con un pesante 4-1 a Brescia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Nonostante ciò, la squadra di Venturato sembra essere ancora forte di un'organizzazione che dà i suoi frutti in campo e soprattutto di una concorrenza per i play-off troppo discontinua come quella che viene da Bari e Spezia. Dall'altra parte in questa delicata sfida ci sarà il Trapani allenato da Alessandro Calori, una squadra rivoluzionata dall'arrivo dell'allenatore toscano e che, a differenza di soli due mesi fa, può tornare a credere nel raggiungimento dell'obiettivo play-off. I siciliani, capaci di ottenere 6 risultati dall'inizio del girone di ritorno, stanno facendo vedere di non aver dimenticato tutto quello di buono fatto vedere nella straordinaria stagione dell'anno scorso e che, anche in questo caso, le condizioni delle concorrenti sembrano ben peggiori nell'ottica salvezza.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, entrambi gli allenatori punteranno a replicare i moduli messi in campo negli ultimi appuntamenti in campionato, ma non sono escluse sorprese e massicci turn-over per concedere riposo ai giocatori che hanno disputato tutti gli impegni ravvicinati. Il tecnico del Cittadella Venturato dovrebbe mettere in campo un 4-3-1-2 con Alfonso tra i pali, Benedetti, Scaglia, Varnier e Salvi in difesa. A centrocampo probabile conferma al centro della mediana per il capitano Iori, con Valzani a supporto e Schenetti nella posizione di interno di destra. In attacco il trequartista Strizzolo giocherà dietro ad Arrighini e a Litteri, che dovrebbe essere nuovamente in campo e rilevare Iunco.

Dall'altra parte i siciliani si schierano con un modulo speculare guidato da Pigliacelli in porta, Rizzato e Casasola in posizioni di esterni difensivi, Legittimo e Kresic centrali. In mediana appare sicura la conferma di Nizzetto per il centro-sinistra, ma dovrebbe essere recuperato anche Fausto Rossi che giocherà con Barillà e Colombatto (uno di essi sarà avanzato a trequartista). In attacco avanzano le quotazioni di Coronado per una maglia da seconda punta con Curiale da prima punta.

Dall'arrivo di Calori in panchina, il Trapani è diventata una squadra sicuramente più incisiva in attacco, ma non per questo sbilanciata o con problemi difensivi evidenti. La media dei gol subiti rimane superiore ad un gol a gara, ma lo 0-0 contro l'Avellino è già un segno di una squadra che sa quando fermarsi e non rischiare di perdere anche l'unico punto raggiungibile. Il lavoro compiuto dal mister aretino è stato fino ad ora davvero importante per ridare ad una squadra sfiduciata e ormai nel pallone la possibilità concreta di risalire la china e tornare a giocarsela con tutte, che è poi un elemento che contraddistingue il campionato cadetto.

L'avversario di giornata, però, è uno di quelli particolarmente ostici: il Cittadella necessita di fare punti per non perdere la scia dei play-off e suonare la carica in un ambiente che non ha potuto fare a meno di notare un calo della squadra dopo la sosta. Il sogno del doppio-salto rimane un'aspirazione più che concreta, ma servirà fare qualcosa di più.

SNAI quota 1,97 il segno 1 della vittoria Cittadella, a fronte di un 3,35 per il segno X e 4,00 per il segno 2; sono quote in rialzo per le vittorie delle squadre che affrontano il Trapani, segno che anche i bookmakers hanno ormai fatto proprio il cambiamento di tendenza deli siciliani.

Cittadella Trapani sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Mix e Sky Calcio 8; esclusiva per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite, che potranno avvalersi anche del servizio Sky Go per la diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Ricordiamo anche la possibilità Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 trasmette gol e highlights in tempo reale da tutti i campi collegati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

