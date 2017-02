Diretta/ Baku-Conegliano info streaming video e tv, orario e risultato live (Champions League volley donne, oggi)

DIRETTA TELECOM BAKU-IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE, OGGI) – Baku-Conegliano è la partita di volley femminile in programma oggi martedì 28 febbraio 2017 alle ore 14.00 italiane al Sports Games Palace di Baku (Azerbaijan), dove andrà in scena la partita tra le padroni di casa del Telecom Baku Volley e le italiane del Conegliano Volley, in un match valido per l'ultima giornata del girone A di Champions League di pallavolo donne. Le due squadre sono molto distanti in classifica, con le padroni di casa che hanno perso fino ad ora tutte le partite giocate nel girone e si trovano matematicamente ultime, con zero punti nel tabellino.

Le ospiti italiane invece sono attualmente in seconda posizione, con 9 punti e con la qualificazione comunque in tasca perché la società veneta organizzerà le Final Four che metteranno in palio il titolo. Le ragazze di Conegliano si sono arrese in casa solo alle polacche del Chemik Police e in trasferta nel derby italiano contro Modena. Entrambe queste sconfitte sono state con un risultato di 3-2, che dimostra il fatto della grinta di Conegliano, sempre in partita fino all'ultimo respiro. Per le azere invece, Champions League da dimenticare, con zero vittorie all'attivo ed uno score che vede solo 2 set vinti in tutto il torneo ed ovviamente 15 persi.

La probabile formazione delle padroni di casa dovrebbe vedere al palleggio un'italiana, Francesca Ferretti, vista anche in nazionale, a completare il sestetto saranno: Castillo, Palacio, Cruz, Cleger e Skowronska. Per le italiane invece, coach Chiappini dovrebbe schierare la statunitense Glass al palleggio, Adams come centrale, De Gennaro il libero e il trio Robinson, Cella e Costagrande a completare il sestetto titolare. Conegliano che l'anno scorso non ha partecipato a questa competizione, ma che quest'anno ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Le azere invece escono ai gironi, proprio come lo scorso anno, dove però ottennero una vittoria ed una sconfitta per 2-3 che fece maturare 4 punti nel tabellino.

Tra le file di casa, le giocatrici più pericolose saranno sicuramente il capitano Cruz e la Castillo. Mentre tra le italiane occhio al neo acquisto Robinson e a Carolina Costagrande, capaci di grandi schiacciate. Entrambe le squadre sono ad organico completo, senza infortuni di rilievo e potranno giocare questa sfida con tutta la rosa a disposizione.

Ricordiamo infine che la partita tra Baku e Conegliano verrà trasmessa in diretta tv sul canale Sportitalia, disponibile al numero 60 del telecomando del digitale terreste al numero 225 della piattaforma satellitare di Sky. Dovrebbe essere confermata anche la diretta streaming video della partita di Champions League anche sul sito dell’emittente, all’indirizzo www.sportitalia.com a cui però sarà necessario iscriversi. Consigliamo inoltre di consultare il sito ufficiale della confederazione europea all’indirizzo www.cev.lu per rimanere aggiornati sul tabellino del match e le statistiche ufficiali.

