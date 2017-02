DIRETTA JUVENTUS NAPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAI, OGGI, COPPA ITALIA 2017) - Juventus Napoli, diretta dall'arbitro Paolo Valeri, si gioca martedì 28 febbraio alle ore 20.45, sarà la prima delle due semifinali d'andata di Coppa Italia 2016-2017. La Tim Cup è arrivata infatti alla sua fase cruciale, con due grandi sfide alle soglie della finalissima. La capolista Juventus affronterà i partenopei terzi in classifica, mentre dall'altra parte del tabellone andrà in scena il derby romano.

Le due formazioni si affronteranno peraltro in una fase intensissima della stagione, visto che questa sfida si presenta tra le due formazioni italiane che sono ancora in corsa in Champions League. Ma mentre la capolista del campionato ha ipotecato il passaggio ai quarti di finale, i partenopei saranno chiamati a tentare un'impresa storica nel match di ritorno contro il Real Madrid per proseguire il loro cammino.

Lo stato di forma delle due squadre al momento sembra abbastanza differente, con la Juventus chiamata ad imprimere l'accelerazione decisiva alla propria stagione, con la Roma che non molla in campionato e si mantiene a sette punti di distanza dai bianconeri che si trovano ad andare a caccia di un'impresa mai compiuta da nessuno nella storia del calcio italiano, ovvero la conquista del sesto scudetto consecutivo. Oltre alla Champions attuale in bilico, la squadra di Maurizio Sarri vede anche la partecipazione futura alla massima competizione europea in forse, con la Roma seconda ormai lontana (anche se sabato prossimo ci sarà lo scontro diretto allo Stadio Olimpico) e Atalanta, Lazio e Inter pronte a tallonare gli azzurri al terzo posto in classifica.

Dopo la sconfitta di Firenze del 15 gennaio scorso la Juventus ha ritrovato un passo da caterpillar, vincendo tutte le nove partite ufficiali successive tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Nelle ultime tre partite disputate la squadra di Allegri ha sfruttato al meglio l'occasione proposta dal calendario in Serie A, battendo in casa Palermo ed Empoli, e nel mezzo è riuscita come detto ad ipotecare il passaggio ai quarti di finale di Champions League, battendo con un secco 2-0 il Porto in trasferta grazie alle reti di Pjaca e Dani Alves.

Il Napoli invece dopo aver perso 3-1 sul campo del Real Madrid ha forse pagato anche a livello psicologico le polemiche tra il presidente De Laurentiis e il tecnico Sarri. Dopo la vittoria in trasferta sul campo del Chievo, è arrivato un passo falso inaspettato allo stadio San Paolo per i nerazzurri, che hanno subito un ko contro la rivelazione Atalanta, con la doppietta di Caldara che ha rimesso in discussione le certezze dei partenopei in campionato.

Juventus e Napoli si sono affrontare per l'ultima volta a Torino nel match d'andata di quest'anno in campionato del 29 ottobre scorso, con i bianconeri vincenti grazie alle reti di Bonucci e di Higuain, dopo che Callejon aveva momentaneamente raggiunto il pareggio per il Napoli. I partenopei hanno perso tutti e sei gli ultimi precedenti giocati in casa juventina, facendo risultato per l'ultima volta nell'ultima sfida giocata prima del passaggio allo Juventus Stadium.

Due a due con gol di Chiellini e Matri da una parte e di Maggio e Cristiano Lucarelli dall'altra, il 22 maggio 2011. Il Napoli non passa a Torino dal 31 ottobre del 2009, tre a due con clamorosa rimonta: due a zero juventino firmato Trezeguet e Giovino, risultato ribaltato dagli azzurri con Hamsik (doppietta) e Datolo. L'ultimo precedente in Coppa Italia è invece relativo alla finalissima vinta allo stadio Olimpico di Roma dal Napoli, due a zero datato 20 maggio 2012.

Juventus reduce da nove vittorie consecutive e dunque considerata nettamente favorita, vista l'andata da giocare in casa, dai bookmaker con William Hill che fissa a 1.80 la quota per il successo interno, mentre Bwin propone a 3.50 l'eventuale pareggio e Betclic alza fino a 4.75 la quota relativa al successo partenopeo in trasferta.

Sarà Rai Uno a trasmettere in diretta tv e in chiaro per tutti gli appassionati la sfida tra Juventus e Napoli, martedì 28 febbraio 2017 alle ore 20.45, per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Collegandosi al sito rai.tv (senza costi aggiuntivi) ci sarà anche la possibilità di vedere il match in diretta streaming video. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI JUVENTUS NAPOLI LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY JUVENTUS NAPOLI