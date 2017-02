Diretta/ Modena-Chemik Police info streaming video e tv, orario e risultato live (Champions League volley donne, oggi)

DIRETTA LIU JO NORDMECCANICA MODENA-CHEMIK POLICE: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE, OGGI) – Modena-Chemik Police è la partita di volley femminile in programma oggi martedì 28 febbraio 2017 alle ore 20.30 al PalaPanini di Modena, dove andrà in scena il match tra le padroni di casa del Volley Modena e il Chemik Police, squadra polacca. Il match è valido per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi della Champions League di pallavolo donne, competizione che vede sfidarsi le migliori squadre in Europa. Modena è in testa nella mini classifica a quattro squadre con 12 punti, mentre la squadra polacca è attualmente al secondo posto con 9 punti, a pari con Conegliano. Modena che ha ottenuto una sola sconfitta finora nel suo cammino in questa competizione, in trasferta contro Conegliano. Mentre il Chemik Police ha subito due sconfitte, entrambe in casa, contro le due squadre italiane nel girone.

Il coach di Modena Gaspari dovrebbe confermare il sestetto andato in campo contro Casalmaggiore nell'ultima giornata di campionato, che ha visto Garzaro, Belien, Ferretti palleggiatrice, Brakocevic opposta, Marcon in posto 4 e Leonardi come libero. Le campionesse polacche in carica dovrebbero invece scendere in campo con il seguente sestetto: Biel, Montano, Barbachowska, Peña, Belcik e Havelková. La giocatrice su cui focalizzare l'attenzione per le padrone di casa è sicuramente la serba Brakocevic, armata di un braccio potente e che può mettere in terra parecchi palloni.

Tra le file ospiti, le giocatrici più pericolose saranno probabilmente la colombiana Montano e la centrale Katarzyna Biel, entrambe giocatrici che fanno dell'esperienza il loro punto forte. L'obbiettivo di Modena è arrivare il più avanti possibile in questa competizione, anche se non si tratta di una delle squadre favorite per la vittoria finale. Per le polacche, il target è migliorare il risultato dello scorso anno, quando vennero eliminate al primo turno di play-off dal Fenerbache, che poi arrivò al terzo posto.

Non ci sono giocatrici infortunate tra le rose delle due squadre e quindi entrambe le compagini potranno giocare al massimo potenziale disponibile. Ricordiamo infine che la partita tra Modena e Chemik Police non verrà trasmessa in diretta tv sul canale Sportitalia, disponibile al numero 60 del telecomando del digitale terreste al numero 225 della piattaforma satellitare di Sky, che ha i diritti della competizione ma ci proporrà solamente una differita alle ore 00.30 di notte, che sarà visibile anche in streaming video anche sul sito dell’emittente, all’indirizzo www.sportitalia.com a cui però sarà necessario iscriversi. Consigliamo inoltre di consultare il sito ufficiale della confederazione europea all’indirizzo www.cev.lu per rimanere aggiornati sul tabellino del match e le statistiche ufficiali.

