Juventus Napoli/ Diretta tv e in streaming video (Risultato live): dove vedere la partita?

La diretta streaming Juventus Napoli sarà disponibile sul sito ufficiale della Rai: www.raiplay.it per assistere in streaming alla partita di Coppa Italia, perchè questo torneo nazionale è offerto in esclusiva dalla Rai. La diretta tv di Juventus-Napoli sarà offerta da Rai Uno, con calcio d'inizio alle ore 20:45.

Juventus e Napoli sono sempre state grandi rivali, anche per motivi storici che esulano dal mondo dello sport; negli ultimi anni tuttavia si è aperta come una sorta di distanza tra bianconeri e partenopei, che già nel 2011-2012 si erano contese la Coppa Italia e si erano poi scontrate in Supercoppa. Walter Mazzarri aveva portato il Napoli al secondo posto nella Serie A 2013, ma è stato nell’ultimo campionato che tutti i “dissapori” sono venuti a galla con un torneo fantastico nel quale i partenopei sono andati in fuga per poi venire ripresi dalla Juventus che ha vinto il quinto scudetto consecutivo.

La partenza di Gonzalo Higuain verso Torino naturalmente ha aiutato ben poco; il Pipita ancora una volta sarà l’osservato speciale, in attesa del grande ritorno al San Paolo attraverso il quale dovrà passare due volte in pochi giorni. Da ricordare che l’ultima partita giocata allo Stadium tra Juventus e Napoli è quella dello scorso 29 ottobre, in campionato: i bianconeri avevano vinto 2-1 con le reti di Leonardo Bonucci e proprio Higuain (che non aveva esultato), in mezzo c’era stato il temporaneo pareggio di José Callejon. CLICCA QUI PER IL VIDEO PROMO DI JUVENTUS NAPOLI