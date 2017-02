Juventus Napoli/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (semifinale Coppa Italia 2017, oggi 28 febbraio)

JUVENTUS NAPOLI: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Juventus Napoli rappresenta un altro grande appuntamento in questa stagione di calcio: stavolta siamo alla semifinale di andata della Coppa Italia 2016-2017 e si gioca martedì 28 febbraio alle ore 20:45. La Juventus prosegue la sua corsa verso lo scudetto ma il tris in Coppa, mai riuscito a nessuno, sarebbe storico; dall’altra parte arriva un Napoli ferito dalla sconfitta contro l’Atalanta, che ha allontanato i partenopei non solo dalla caccia al tricolore ma anche dal secondo posto. Attenzione alle gare secche, tuttavia: il Napoli ha già battuto la Juventus nella finale di Coppa Italia (2012) e nella Supercoppa Italiana (2014). Ad arbitrare allo Juventus Stadium sarà Paolo Valeri; aspettando il calcio d’inizio della partita possiamo allora approfondire i dubbi e le certezze dei due allenatori, e leggere in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni di Juventus Napoli.

JUVENTUS NAPOLI: PRONOSTICO E QUOTE - Per Juventus Napoli, valida per la semifinale di andata della Coppa Italia 2016-2017, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria della Juventus (segno 1) vale 1,78, il pareggio (segno X) è quotato 3,60, mentre la vittoria del Napoli (segno 2) vi permetterà di vincere 4,75 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Massimiliano Allegri ha annunciato qualche cambio rispetto alla formazione che ha giocato contro l’Empoli: sciolto il dubbio in porta, giocherà Neto e dunque Buffon, che è rimasto fuori anche contro l'Empoli, salta la seconda partita consecutiva e la Juventus conferma la tradizione di far giocare il portiere di riserva in Coppa Italia. In difesa quasi certamente rivedremo Lichtsteiner nel ruolo di terzino destro, dall’altra parte dovrebbe essere confermato Alex Sandro mentre in mezzo il tecnico livornese ha espressamente affermato di dover scegliere tra cinque giocatori. Ipotizziamo Barzagli titolare insieme a Bonucci, anche perchè Benatia - che avrebbe costituito una valida alternativa - non è stato convocato; a centrocampo invece dovrebbe tornare Khedira che sabato non si era nemmeno unito alla squadra. Con lui in mezzo al campo la migliore soluzione è quella di schierare Pjanic, che a questo punto si gioca una maglia con Rincon e Lemina visto che Sturaro e Marchisio sono rimasti a Vinovo (c'è invece Mandragora che andrà in panchina). In attacco dovrebbe esserci il grande ex Gonzalo Higuain; meno scontata la presenza di Mandzukic perchè la sensazione è che uno tra lui e Cuadrado possa lasciare il posto a Pjaca, che contro l’Empoli è entrato soltanto nel finale. Titolare sarà invece Dybala, già due gol in questa edizione di Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Maurizio Sarri dovrebbe confermare la squadra che ha giocato e perso contro l'Atalanta, probabilmente con soli due cambi: entrambi saranno in difesa, perchè Hysaj è squalificato e dunque lascerà il posto a Maggio mentre Koulibaly a tutti gli effetti dovrebbe prendere il posto di Maksimovic (è rimasto fuori sabato proprio in vista di questa partita). A centrocampo dunque ci aspettiamo ancora l'assetto con Amadou Diawara e Zielinski insieme a capitan Hamsik, sempre più vicino al primato di gol di Maradona; poche speranze per Marko Rog, mentre Allan è ancora ai box. Anche il tridente offensivo non dovrebbe essere modificato: ci sarebbe la soluzione Milik e dunque il ritorno ad un assetto con la prima punta di peso, ma Sarri come detto pare intenzionato a riproporre Mertens al centro dell'attacco e supportarlo con Callejon e Lorenzo Insigne. Per la prima volta in questa stagione i partenopei non sono riusciti a segnare al San Paolo: anche per questo ovviamente il tridente è l'osservato speciale, non si può parlare di "esame" perchè per i giocatori offensivi della squadra parlano gli impressionanti numeri messi insieme nelle tre competizioni. Dicevamo di Milik: il polacco è pronto a giocare almeno uno spezzone, potrebbe poi essere titolare nella prossima partita che il Napoli giocherà in Serie A, anche se si tratta della trasferta dello stadio Olimpico contro la Roma.