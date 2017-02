Latina Cesena/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie B 2017 28^ giornata)

DIRETTA LATINA CESENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 28^ GIORNATA) - Latina Cesena, diretta dall'arbitro Saia, va in scena martedì 28 febbraio alle ore 20:30 per la ventottesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. In palio vi sono punti molto pesanti per la salvezza, visto che il Latina, con la pesantissima vittoria di Terni, ha agganciato a 29 punti proprio il Cesena, che nell'ultimo turno è crollato in casa contro la Pro Vercelli, ora distante da laziali e romagnoli soltanto un punto. Proprio un punto è quello che ora separa Latina e Cesena dall'inferno della zona retrocessione e degli ipotetici playout.

Come si vede, la partita è di quelle dove i punti pesano il doppio se non il triplo e il Latina, che era reduce da una serie di sconfitte, parte favorito non solo per il fattore campo, ma anche per il miglior momento psicologico conseguente ai tre punti conquistati nello scontro-salvezza contro la Ternana. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Il Latina, prima della vittoria contro la Ternana, non vinceva in campionato dal match interno contro il Verona, terminato con il risultato di 2 a 0. Dopo la vittoria sui veneti erano infatti arrivati quattro stop consecutivi, che avevano fatto precipitare i laziali in piena zona retrocessione. La vittoria contro gli umbri, propiziata da De Vitis, ha ridato linfa al campionato dei laziali, anche se il match del Liberati ha evidenziato come il Latina sia ancora ben lontano dall'avere un gioco capace di garantire la salvezza. Ora arriva il match contro il Cesena, ennesima rivincita della finale playoff di pochi anni fa, dove i romagnoli conquistarono la A con una doppia vittoria nel confronto contro i laziali.

Da allora tutto è cambiato e il Cesena di oggi è alle prese con una classifica che all'improvviso si è fatta più preoccupante: la sconfitta interna contro la Pro Vercelli, propiziata da un goal del redivivo Bianchi, ha infatti reso la situazione molto difficile: i punti sono gli stessi del Latina e la squadra, che era reduce da un buon momento, con sette punti in cinque partite, è tornata vicinissima alla zona calda. La retrocessione dista solo un punto e la sconfitta contro la Pro Vercelli ha vanificato in un colpo solo tutto quello di buono che la squadra aveva fatto nelle ultime uscite. Il pubblico del Manuzzi ha contestato duramente la squadra al termine del match contro i piemontesi e ad oggi il Cesena, nel borsino delle potenziali retrocesse in Lega Pro, vede nuovamente alzarsi le proprie quotazioni.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, il Latina recupera Insigne jr, che era assente nel match contro la Ternana. La formazione dei laziali dovrebbe essere quasi identica a quella che ha sbancato il Liberati, con Corvia al centro del tridente e De Vitis, match winner contro gli umbri, a fare da uomo d'ordine in mediana. Tuttavia non è esclusa la possibilità di vedere Jordan dal primo minuto, anche se appare difficile che gli undici che hanno strappato tre punti pesantissimi in chiave salvezza vengano cambiati in un altro match dove la posta in gioco è altissima.

Il Cesena dovrebbe riuscire a recuperare Schiavone, che quindi dovrebbe riprendersi il proprio posto a centrocampo, con Crimi che tornerà a sedersi in panchina. Per il resto Andrea Campione dovrebbe dare fiducia agli undici che hanno perso in casa contro la Pro Vercelli, anche se non sono esclusi dei cambi in vista di un match che potrebbe essere un vero e proprio spartiacque della stagione del Cesena in questa serie cadetta.

Per quanto riguarda i pronostici, va detto che il match si presenta abbastanza equilibrato, con il Latina che parte leggermente favorito secondo i bookmakers. Ad esempio, andando a vedere le quote date dalla Snai, vediamo come la vittoria dei laziali sia data a 2.65, mentre un colpo esterno dei romagnoli viene pagato 2.90 volte l'eventuale cifra giocata. Il pareggio, che potrebbe anche essere un risultato che alla fine accontenta entrambe, viene invece pagato a 3.00.

Latina Cesena verrà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 7; soltanto gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky potranno assistere a questa partita, anche su PC, tablet e smartphone con la diretta streaming video garantita dall'applicazione Sky Go. Su Sky Sport 1 va invece in onda il programma Diretta Gol Serie B, con gol e highlights da tutti i campi trasmessi in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

