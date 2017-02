Novara Benevento / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA NOVARA BENEVENTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 28 FEBBRAIO) - Novara Benevento, diretta dall'arbitro Di Paolo martedì 28 febbraio 2017 alle ore 20.30, sarà una delle sfide che animeranno la fittissima serata del turno infrasettimanale di Serie B, con il campionato giunto ormai all'ottava giornata di ritorno. Un match tra squadre di qualità, che non hanno certo ancora rinunciato a coltivare i loro sogni di classifica. Vale per i piemontesi che come l'anno scorso cercano di ottenere un pass per i play off, e che stanno risalendo in maniera significativa la classifica nelle ultime settimane. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Dopo il successo sul campo del Latina, la squadra di Boscaglia ha infatti anche ottenuto un importantissimo successo contro lo Spezia in quello che è un vero e proprio scontro diretto tra le formazioni che stanno provando ad avere accesso alla post season. Il Benevento è invece dalla sua reduce dalla più spettacolare sfida dello scorso turno di campionato, nella quale però è stato costretto a perdere l'imbattibilità interna.

I sanniti sono infatti stati sconfitti con un pirotecnico tre a quattro dal Bari allo stadio Vigorito, ed hanno visto allontanarsi a cinque punti di distanza il Frosinone capolista e a due la Spal che si è presa per il momento il secondo posto solitario in classifica. Nonostante le tante distrazioni difensive i giallorossi sono sembrati ancora in ottima forma a livello atletico e il tecnico Baroni spererà di prendersi subito una rivincita proprio contro la sua ex squadra, guidata nella scorsa stagione fino alla disputa della semifinale dei play off persa contro il Pescara.

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni dell'incontro che si fronteggeranno martedì sera allo stadio Silvio Piola. Novara in campo con Mantovani, Lancini e Scognamiglio titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore svizzero Da Costa. Casarini e Cinelli occuperanno la zona centrale della linea mediana, mentre Dickmann sarà impiegato come esterno laterale di destra e Chiosa come esterno laterale di sinistra. In attacco, il tridente offensivo sarà composto da Macheda (in gol nell'ultimo match contro lo Spezia) da Orlandi e dal bulgaro Galabinov.

Il Benevento scenderà invece in campo con Cragno in porta e l'uruguaiano Lopez, Pezzi e Camporese nella linea difensiva a tre. A centrocampo si muoveranno per vie centrali Ciciretti, Falco ed il ghanese Chibsah, mentre il maliano Karamoko Cissé a destra e Venuti a sinistra saranno gli esterni di fascia. Tandem offensivo sannita composto da Ceravolo e da Viola.

Partita che tatticamente potrebbe rivelarsi molto interessante, con lo scontro fra due allenatori che sanno essere molto attenti agli aspetti relativi al modulo. 3-4-3 per il Novara di Boscaglia, 3-5-2 per il Benevento di Baroni, con il passaggio alla difesa a tre per entrambi i tecnici che ha portato alla ricerca di una stabilità che i sanniti hanno però smarrito nel decisivo match contro il Bari. Caduta la fortezza dello stadio Vigorito, il Benevento dovrà cercare nuove certezze in trasferta, ma non sarà facile farlo a Novara, dove i piemontesi mantengono ancora un rendimento da promozione tra le mura amiche dello stadio Silvio Piola. L'ultimo a passare in casa degli azzurri è stato il Frosinone capolista, lo scorso 20 novembre. Facile dunque aspettarsi una partita almeno a tratti bloccata, con le due squadre chiamate a non concedere spazi ad elementi offensivi, da una parte e dall'altra, molto abili a muoversi tra le linee.

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker, il Novara in casa ha sempre saputo produrre una qualità di gioco importante che le ha permesso di restare a galla al confine della zona play off. Vittoria interna quotata 2.30 da William Hill, mentre Paddy Power propone a 3.10 la quota dell'eventuale pareggio e Bet365 offre invece a 3.50 la quota relativa al blitz esterno dei sanniti, sfavoriti dunque in maniera sensibile nonostante i nove punti di vantaggio sui piemontesi in classifica. Vedremo come finirà in Novara Benevento, martedì 28 febbraio 2017 alle ore 20.30, match che gli appassionati abbonati a Sky potranno seguire in diretta tv sul canale 253 del bouquet satellitare (Sky Calcio 3 HD) con diretta streaming video via internet garantita a tutti coloro che si collegheranno sul web sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.