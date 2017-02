PAGELLE / Juventus-Napoli: i voti della partita (Coppa Italia 2017, andata semifinale - primo tempo)

PAGELLE JUVENTUS-NAPOLI: I VOTI DELLA PARTITA (COPPA ITALIA 2017, ANDATA SEMIFINALE). IL PRIMO TEMPO - Ecco i voti del primo tempo di Juventus-Napoli, partita valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia 2016-2017, le due squadre vanno al riposo con i partenopei avanti per 1 a 0. Inizio gara molto equilibrato con i padroni di casa e gli ospiti che si studiano a vicenda, la prima formazione ad attaccare è quella di Allegri con Dybala (6,5) che al momento del tiro viene fermato da Strinic (6) mentre Reina (7) chiude in angolo Mandzukic (6). Dall'altra parte Insigne (6,5) non impensierisce Neto (6), nei minuti successivi Higuain (6) ha la possibilità di portare in vantaggio i bianconeri sfiorando l'incrocio dei pali, chance che sfrutterà appieno invece Callejon (7) che su assist di Insigne deposita il pallone in rete alle spalle di Neto portando in vantaggio il Napoli. Prima dell'intervallo Reina difende l'1 a 0 salvando su Mandzukic e sul tentativo di tap-in da parte di Lichtsteiner (6). VOTO JUVENTUS 6 - In questo primo tempo i bianconeri non riescono a sviluppare gioco come vorrebbero, troppo lenti e prevedibili gli uomini di Allegri. MIGLIORE JUVENTUS: DYBALA 6,5 - Il più pericoloso tra i padroni di casa, ogni volta che si affaccia davanti a Reina crea sempre apprensioni alla retroguardia di Sarri. PEGGIORE JUVENTUS: PJANIC 5,5 - Il bosniaco finora non è riuscito a entrare in partita smarrendo diversi palloni e non riuscendo a dare profondità al gioco della squadra di Allegri. VOTO NAPOLI 6,5 - A differenza della Juventus gli uomini di Sarri riescono a sfruttare le occasioni create e a portarsi in vantaggio grazie a un'ottima azione aperta da Milik e chiusa da Callejon. MIGLIORE NAPOLI: REINA 7,5 - Sull'1 a 0 salva il risultato con due interventi davvero pregevoli su Mandzukic e Lichtsteiner. PEGGIORE NAPOLI: STRINIC 5,5 - Rischia di travolgere Dybala all'interno dell'area di rigore, per sua fortuna riesce a non toccare platealmente l'avversario e a commettere fallo. (Stefano Belli)

