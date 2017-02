Perugia Frosinone/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA PERUGIA FROSINONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 28 FEBBRAIO) - Perugia Frosinone, diretta dall'arbitro Abisso martedì 28 febbraio 2017 alle ore 20.30, sarà probabilmente il big match del turno infrasettimanale di Serie B, nella settima giornata di ritorno del campionato cadetto. I ciociari, primi della classe per distacco dopo la fondamentale vittoria casalinga nello scontro diretto contro l'Hellas Verona, sono chiamati ad affrontare un altro esame fondamentale contro gli umbri, a loro volta sono reduci da una sconfitta sul campo della Spal che ne ha spento le velleità di promozione diretta in Serie A. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Affrontare la capolista allo stadio Renato Curi renderà la misura esatta dello stato di forma dei Grifoni, per capire se potranno o meno recitare un ruolo da protagonisti assoluti nei play off, in una zona della classifica in cui si stanno comunque affacciando realtà emergenti importanti come il Bari. A Ferrara la squadra di Cristian Bucchi ha sostanzialmente fallito un esame di maturità che, se vinto, li avrebbe portati a quattro punti da un secondo posto, lontano invece ora ben nove lunghezze dopo gli incroci dei risultati dell'ultima giornata. Dall'altra parte il Frosinone ha ottenuto la quarta vittoria nelle ultime cinque partite disputate, mettendo definitivamente da parte la crisi che a cavallo della sosta aveva messo in dubbio le certezze acquisite per la squadra di Pasquale Marino. Dato importantissimo, i ciociari in queste ultime cinque partite di campionato non hanno subito neanche un gol, registrandosi alla perfezione nella difesa a tre impostata dal tecnico grazie ai nuovi innesti per la retroguardia come Terranova.

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Renato Curi: Perugia in campo con Brignoli estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Del Prete, Volta, Monaco e Di Chiara. A centrocampo Matteo Ricci sarà il perno centrale del terzetto composto assieme al francese Gnahoré e a Brighi. In attacco ci sarà invece spazio nel tridente per Dezi, Guberti e per Di Carmine. La risposta del Frosinone sarà affidata a Bardi tra i pali e a una difesa a tre composta da Terranova, Ariaudo e Krajnc. A centrocampo tris centrale formato da Maiello, Soddimo e Sammarco, mentre Matteo Ciofani avrà compiti da esterno di fascia destra e Mazzotta sarà invece il laterale mancino sulla linea mediana. In attacco, confermata la coppia composta da Daniel Ciofani e Dionisi, anche se a sorpresa potrebbe essere inserito il belga Mokulu per dare respiro ad uno dei due bomber gialloazzurri.

Bucchi confermerà il 4-3-3 che in casa sta permettendo al Perugia di ottenere i risultati migliori: basti pensare che per gli umbri le ultime tre sconfitte in questo campionato sono arrivate tutte in trasferta, contro Spezia, Salernitana e Spal. Confermatissimo anche il 3-5-2 che ha blindato completamente la difesa del Frosinone, che dopo la clamorosa rimonta subita sul campo dell'Entella, con i ciociari in vantaggio fino al novantesimo e poi sorpassati nel recupero, hanno trovato un equilibrio che nessuna formazione del campionato cadetto può vantare in questo momento. Certo vincere anche a Perugia permetterebbe ai canarini di ipocare di fatto, anche e soprattutto dal punto di vista psicologico, il ritorno in Serie A, ma anche nella trasferta di Pisa la squadra di Pasquale Marino ha dimostrato all'occorrenza di saper fare buon viso a cattivo gioco, strappando anche un punto su campi difficili. Sarà probabilmente il Perugia ad avere l'onere di affrontare la partita.

Per quanto riguarda le quote proposte dalle principali agenzie di scommesse, il campo del Perugia resta uno dei più caldi della Serie A, ed i Grifoni risultano favoriti, pur con un certo equilibrio, con vittoria fissata a 2.45 da Bwin per il successo interno, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.10 da Bet365, ed il successo esterno da Unibet a 3.35. Sarà il canale 251 del bouquet satellitare (Sky Calcio 1 HD) a trasmettere in diretta tv la grande sfida ai piani alti della classifica della Serie B, Perugia Frosinone, martedì 28 febbraio 2017 alle ore 20.30. Tutti gli abbonati Sky potranno seguire anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul web sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

