Pisa Carpi/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie B 2017 28^ giornata)

DIRETTA PISA CARPI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 28^ GIORNATA) - Pisa Carpi verrà diretta dall'arbitro La Penna; alle ore 20:30 di martedì 28 febbraio, dunque in turno infrasettimanale, si gioca la partita della ventottesima giornata della Serie B 2016-2017. Il Pisa dopo tutte le problematiche societarie ora è concentrato nel fare il maggior numero di punti per trovare una salvezza che potrebbe essere definita storica mentre il Carpi seppure con qualche difficoltà di troppo da un punto di vista tattico, sta cercando di rimanere aggrappato al treno che potrebbe portare in Serie A.

Il Pisa in casa si è dimostrata in più occasioni una buona squadra anche se il bottino complessivo di 20 punti non può essere considerato eccezionale per via di un numero eccessivo di pareggi. Da sottolineare un altro dato piuttosto curioso ed ossia che in 13 gare casalinghe la squadra toscana ha trovato la rete in sole 7 occasioni e subiti 5 gol. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

In trasferta il Carpi è una formazione piuttosto insidiosa avendo ottenuto ben 17 punti su 39, quinto miglior cammino dell’intero campionato. Anche in questo caso c’è un dato piuttosto interessante da valutare ed ossia che nelle ultime tre gare esterne il Carpi è sistematicamente uscito sconfitto. Per quanto riguarda gli scontri diretti nella gara di andata il confronto si è concluso sull’1-1 con gol di Lasagna per il Carpi e Eusepi per il Pisa. Da segnalare che il Carpi terminò questo incontro in nove uomini per via delle espulsioni di Mbaye e Sabbione. Nei complessivi cinque precedenti il Carpi non ha mai battuto il Pisa con 3 vittorie toscane e 2 pareggi.

Passando alle probabili formazioni il Pisa di Gattuso dovrebbe confermare il solito schieramento piuttosto arcigno basato su un 4-4-2 con rombo in mezzo al campo. In porta confermatissimo Ujkani mentre in difesa c’è l’opzione Golubovic per la corsia laterale di destra, Del Fabro e Milanovic a comporre una coriacea coppia centrale mentre Longhi dovrebbe essere il deputato per il ruolo di terzino sinistro. Davanti alla difesa come faro assoluto per le trame di gioco c’è il solito di Tacchio con Zammarini in ballottaggio con Lazzari e Angiulli in ballottaggio con Zonta mentre sarà Mannini a ricoprire il ruolo di trequartista alle spalle di Manaj e del solito Gatto.

Il Carpi dal proprio canto non dovrebbe muoversi dal consueto 4-4-1-1 con Belec in porta. In difesa nel mezzo coppia collaudata composta da Gagliolo e Romagnoli, Struna titolare della corsia destra e Poli della corsia mancina. Novità sono attese per quanto concerne la linea mediana con l’arretramento di Kevin Lasagna sulla destra per dare maggiori soluzioni offensive al gioco. Nel mezzo Bianco con Lollo mentre sulla sinistra Fedato appare in vantaggio su Di Gaudio. Prima punta l’ottimo Beretta con Jelenic che darà il sostegno su tutto il fronte d’attacco.

Da un punto di vista tattico c’è da attendersi un incontro molto bloccato come del resto succede spesso quando in campo c’è il Pisa che è senza dubbio una delle squadre maggiormente capaci nel depotenziare il gioco degli altri. Gattuso proverà ad utilizzare Mannini per sparigliare le carte sul tavolo conscio di come l’ex Napoli sia particolarmente abile nello sfruttare anche le corsie laterali e non solo l’inserimento centrale. Dal proprio canto Castori proverà a sorprendere Gattuso con Lasagna che nel ruolo di esterno destra farà in modo che in alcune fasi di gioco il Carpi si disporrà in pratica con un tridente.

La diretta Pisa-Carpi, come tutte le partite del campionato cadetto, sarà un'esclusiva in tv per gli abbonati al pacchetto Calcio della tv satellitare: appuntamento su Sky Calcio 6 con diretta streaming video disponibile grazie all'applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre su Sky Sport 1 andrà in onda Diretta Gol Serie B, il programma che trasmette highlights e gol in tempo reale da tutti i campi collegati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

