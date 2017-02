Pro Vercelli Avellino/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie B 2017 28^ giornata)

DIRETTA PRO VERCELLI AVELLINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 28^ GIORNATA) - Pro Vercelli Avellino, diretta dall'arbitro Martinelli, si gioca alle ore 20:30 di martedì 28 febbraio e vale per la ventottesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017, turno infrasettimanale. Una sfida che è particolarmente rilevante per quanto concerne la lotta per non retrocedere. Infatti, le due formazioni si ritrovano nella zona bassa di classifica anche se gli ospiti al momento godono di un certo vantaggio frutto degli ultimi risultati positivi acquisiti.

In casa la Pro Vercelli non è tra le formazioni più efficaci del campionato palesando un cammino farraginoso che ha permesso la conquista di soli 20 punti su 42 disponibili. Tra l'altro la Pro Vercelli sta attraversando un momento particolarmente difficile davanti ai propri sostenitori essendo reduce da tre sconfitte di fila subite per mano del Trapani, dello Spezia e del Benevento.

Un ulteriore passo falso sarebbe deleterio non solo per i rapporti con l’ambiente ma andrebbe seriamente a minare le chance di evitare una nefasta retrocessione in Lega Pro. L’Avellino lontano dal Partenio ha ottenuto 10 punti su 39 disponibili per quello che è un bottino ma che è stato rimpinguato nelle ultime settimane grazie agli 8 punti conquistati nelle ultime quattro trasferta disputate. Insomma sembra proprio che la compagini biancoverde con l’arrivo in panchina di mister Walter Novellino abbia dato vita ad una eccezionale virata in positivo.

Per quanto concerne gli scontri diretti nella gara di andata l’Avellino si è imposto per 3-2 grazie ai gol di Ardemagni e la doppietta di Verde per gli irpini e di Mustacchio su calcio di rigore e La Mantia per la Pro Vercelli. Complessivamente le sfide tra Avellino e Pro Vercelli sono state 7 con un bilancio di 4 successi per gli ospiti, 2 pareggi ed 1 sola vittoria per la Pro Vercelli avvenuta nell’ottobre del 2011 in Lega Pro.

La Pro Vercelli potrebbe adottare per questo impegno molto delicato per il proseguo della propria stagione uno schieramento caratterizzato da una difesa a quattro, centrocampo a rombo e due attaccanti di ruolo. In porta Provedel, sulle due corsie difensive Berra ed uno tra Luperto e Germano. In mediana ci sarà Palazzi come elemento di riferimento sia nella fase di non possesso sia per quanto concerne la fase di impostazione di gioco. Emmanuello sarà la mezzala di destra mentre da interno di centrocampo sul lato sinistra andrà ad agire Mammarella. Leggermente più avanzata l’ex centrocampista del Torino Vives. In avanti il partner di Morra al netto di sorprese dell’ultima ora dovrebbe essere Aramu anche se sono in risalita le chance di Valjushi.

L’Avellino invece dovrebbe riconfermare il 4-4-2 classico di Novellino che sembra aver conferito grande equilibrio di gioco alla squadra. In porta l’ottimo Radunovic mentre in difesa Gonzalez a destra, Perrotta e Jiday centrali mentre sulla corsia mancina ci sarà Laverone. A centrocampo dovrebbe venir riconfermato Lasiki come esterno mancino, D’Angelo nel mezzo con uno tra Belloni e Eusepi mentre Moretti dovrà assicurare la fase di spinta sulla corsia destra. In avanti in appoggio al bomber Ardemagni reduce da ottime prestazioni ci sarà Verde.

Da un punto di vista tattico questa gara dovrebbe prevedere un Avellino piuttosto chiuso per aspettare la Pro Vercelli la cui classifica impone maggiormente la ricerca dei tre punti per poi provare a colpire in contropiede cercando di sfruttare la velocità e la tecnica di Verde che a campo aperto sa essere devastante. Inoltre, l’Avellino potrebbe giovarsi anche del fatto di avere un predominio numerico sulle corsie laterali per tentare affondi e quindi mettere interessanti palloni nel mezzo. Dalla parte della Pro Vercelli potrebbe risultare decisiva la posizione tra le linee di Vives il quale potrebbe ricevere palla e puntare i due difensori centrali irpini assieme ai due attaccanti di ruolo.

La diretta Pro Vercelli Avellino sarà trasmessa in diretta tv sui canali della pay tv del satellite: tutti gli abbonati al pacchetto Calcio avranno a disposizione la partita su Sky Calcio 10, con possibilità di attivare su PC, tablet o smartphone l'applicazione Sky Go - che non comporta costi aggiuntivi - per la diretta streaming video. Su Sky Sport 1 invece andrà in onda Diretta Gol Serie B, con highlights e gol in tempo reale da tutti i campi.

