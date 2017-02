Probabili formazioni/ Lazio Roma: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Coppa Italia 2017, andata semifinale

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE - Lazio-Roma, secondo appuntamento stagionale con il derby della capitale, vale questa volta per l’andata della semifinale di Coppa Italia 2016-2017: squadre in campo alle ore 20:45 di mercoledì 1 marzo. Il derby è sempre il derby, e lo è forse ancor di più a Roma; i giallorossi hanno vinto gli ultimi quattro precedenti e sono imbattuti da sette sfide, ma la Lazio si è presa la finale di Coppa Italia di quattro anni fa. Al momento entrambe le squadre stanno facendo molto bene, confermando o andando addirittura oltre quelle che erano le aspettative; ci sono in ogni caso 8 punti di distanza nella classifica di Serie A. Allo stadio Olimpico l’arbitro dell’andata sarà il signor Massimiliano Irrati; aspettando il calcio d’inizio di domani sera possiamo analizzare le scelte dei due allenatori leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Lazio Roma.

CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO ROMA

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - La Lazio ha tre squalificati, e Simone Inzaghi deve farci i conti: l’idea è quella di fare il minor turnover possibile, e dunque in difesa avremo la coppia centrale olandese con De Vrij e Hoedt che saranno supportati da Basta, che si riprende la maglia a destra, e Jordan Lukaku che dovrebbe andare a sostituire Radu, che è appunto un dei tre giocatori fermati dal Giudice Sportivo. A centrocampo giocano i soliti tre: Parolo agisce sul centrodestra con Milinkovic-Savic che si riprende la maglia di mezzala sinistra dopo essere partito dalla panchina domenica. In mezzo in posizione di regista opererà Lucas Biglia; anche il tridente offensivo dovrebbe essere confermato, quindi spazio a Immobile da punta centrale con Felipe Anderson e Keita Balde Diao che invece si occuperanno di spingere sugli esterni. Non ci sono possibili alternative per Simone Inzaghi, se non quella di dare spazio a Cristiano Lombardi dal primo minuto; una soluzione però che non dovrebbe essere presa in considerazione dall’allenatore della Lazio che si affiderà ai migliori.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Anche la Roma gioca con i big: Emerson Palmieri, lasciato fuori domenica sera perchè non al meglio, dovrebbe riprendere il posto sulla corsia sinistra. A riposare potrebbe essere De Rossi, con Paredes pronto a prenderne il posto in mezzo al campo dove farà coppia con Strootman; in porta invece andrà Alisson, estremo difensore nelle coppe. Questi gli unici tre cambi rispetto al 3-1 di San Siro; anche Salah e Radja Nainggolan vanno verso la conferma, con Diego Perotti che rimane una soluzione più che plausibile ma ancora una volta dovrebbe partire dalla panchina. Bruno Peres, come abbiamo già detto più volte, non ha alternative sulla corsia destra; in difesa Spalletti dovrebbe confermare il suo terzetto titolare, con Fazio quindi a guidare il reparto davanti ad Alisson e Rudiger e Manolas che giocheranno ai suoi fianchi (la prima alternativa dalla panchina rimane Vermaelen).

LAZIO-ROMA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Lazio-Roma, valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia 2016-2017, sarà trasmessa su Rai Uno; come sempre è la televisione di stato che manda in onda le partite di questa manifestazione nazionale. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO ROMA