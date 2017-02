Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score e prossimo turno (28^ giornata, oggi)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE (26^ GIORNATA, 28 FEBBRAIO 2017) - Inaugurata dall’anticipo Bari-Brescia (2-0), la ventottesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 vive martedì 28 febbraio il suo turno infrasettimanale, o meglio uno dei vari che si giocano nel corso della stagione: 42 turni sono tanti e dunque è inevitabile che le 22 squadre debbano giocare anche a metà settimana. Quali sono dunque le partite che ci attendono in questa serata?

Andiamo subito a vederle, ricordando che si gioca alle ore 20:30 su tutti i campi. Le gare in programma sono Cittadella-Trapani, Latina-Cesena, Novara-Benevento, Perugia-Frosinone, Pisa-Carpi, Pro Vercelli-Avellino, Salernitana-Spal, Spezia-Ascoli, Verona-Ternana e Vicenza-Entella. Il Frosinone tenta la fuga: completato l’inseguimento, per i ciociari si apre una parte della stagione molto delicata, nella quale ci sono 5 punti da difendere sulle terze in classifica con la possibilità di arrivare, per la seconda volta in tre anni, alla promozione diretta in Serie A. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA

Avendo vinto contro il Perugia, la Spal è diventata la prima inseguitrice e a oggi sarebbe nel massimo campionato: dimostrazione questa di un torneo splendido da parte della neopromossa che non ha intenzione di fermarsi, ma che oggi rischia qualcosa sul campo della Salernitana. Per quanto riguarda il Verona, la sconfitta del Matusa è stata la settima in campionato: gli scaligeri dovrebbero accontentarsi dei playoff, forse è presto per dire che la panchina di Fabio Pecchia scricchioli ma certamente il giovane tecnico deve fare qualcosa per invertire la rotta, visto che fino a poco tempo fa la sua squadra sembrava avviata a dominare.

In cerca di risposte anche il Benevento, che ha giocato benissimo contro il Bari ma ha sofferto troppo difensivamente, incassando quattro gol e perdendo una partita che, diversamente, avrebbe potuto lanciarlo al secondo posto. Lo stesso Bari ha fatto irruzione in zona playoff, scavalcando Perugia e Cittadella: la corsa alle sei posizioni per la griglia degli spareggi è sempre più entusiasmante e ricca di spunti, a oggi Spezia e Novara sarebbero fuori ma continuano a sperare in qualcosa di più.

Anche in coda la lotta è splendida: il Trapani ha abbandonato l'ultimo posto in classifica e vuole fare risultato anche al Tombolato, chi è in crisi profonda adesso è la Ternana che non può più permettersi di perdere punti ma affronta una complicata trasferta contro un Verona ferito.