Salernitana Spal/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA SALERNITANA SPAL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 28 FEBBRAIO) - Salernitana Spal, diretta dall'arbitro Pasqua martedì 28 febbraio 2017 alle ore 20.30, sarà una partita di grande interesse nel programma delle gare del turno infrasettimanale del campionato di Serie B. Andrà in scena la settima giornata di ritorno con gli estensi che si presenteranno allo stadio Arechi col vento in poppa dovuto alla grande vittoria interna contro il Perugia allo stadio Mazza di sabato scorso.

La truppa di Leonardo Semplici con questo successo ha superato in un colpo solo Benevento ed Hellas Verona, prendendosi il secondo posto in classifica in solitaria ed abbracciando così l'idea di un ritorno nella massima serie a circa cinquant'anni di distanza. Una situazione che sta facendo sognare i tifosi, ma la marcia è ancora lunghissima da affrontare, con la trasferta di Salerno che rischia di frapporsi come primo grande ostacolo tangibile nel cammino dei biancazzurri. La Salernitana di Bollini è reduce dall'ennesimo esame di maturità fallito, la sconfitta sul campo del Trapani che ha cambiato letteralmente marcia rispetto all'opaco girone d'andata vissuto.

Una sconfitta che ha fatto seguito al pari interno col Cesena e che ha costretto i campani a vedersi allontanare sensibilmente la zona play off. Non solo, i play out, attraverso i quali la Salernitana ha ottenuto la salvezza nella passata stagione, sono tornati ad essere distanti solamente tre lunghezze, segno che al di là dei possibili voli pindarici, per i granata l'obiettivo primario resta la salvezza diretta e il consolidamento in Serie B, alla seconda stagione in cadetteria dopo essere risalita dalle serie inferiori in seguito al fallimento.

Le probabili formazioni del match allo stadio Arechi: Salernitana in campo con Gomis a difesa della porta, Bittante impiegato in posizione di terzino destro e Vitale in posizione di terzino sinistro, mentre Schiavi e Mantovani saranno i due difensori centrali. Al centro della linea mediana si muoveranno Ronaldo e Busellato, mentre il camerunese Minala sarà confermato sulla corsia laterale di destra di centrocampo e Perico avrà invece compiti da esterno mancino. Coda e Donnarumma faranno invece coppia sul fronte offensivo.

Risponderà la Spal con Meret titolare tra i pali alle spalle di Bonifazi, Vicari e Cremonesi, titolari nella difesa a tre. Castagnetti, Schiattarella ed Arini giocheranno al centro del centrocampo, mentre Lazzari sarà l'esterno di fascia destra e Costa sarà l'esterno di fascia sinistra. In attacco giocheranno invece Floccari, autore di quattro gol in sei apparizioni da quando ha iniziato a vestire la maglia della Spal, ed Antenucci.

I conti di Bollini nella Salernitana continuano a non quadrare al meglio, nonostante il tecnico tatticamente abbia deciso di virare su un 4-4-2 che non ha funzionato, soprattutto dal punto di vista offensivo, negli ultimi due match. Granata ancora a secco di gol con i loro attaccanti, nelle ultime cinque partite di campionato i vari Coda, Donnarumma e Rosina sono rimasti a secco, con gli unici due gol realizzati che sono arrivati dai centrocampisti Busellato e Minala. La Spal invece sembra aver trovato nuova forza dal mercato invernale soprattutto grazie all'innesto di Sergio Floccari. Il 3-5-2 di Semplici è una certezza dall'inizio della stagione, con gli estensi che restano una delle squadre più continue di tutta la Serie B. Imbattuta nel 2017 e dalla trasferta di Vercelli dello scorso 17 dicembre, la formazione biancazzurra ha perso solo una delle ultime sedici partite di campionato, una scalata che profuma di Serie A.

La Salernitana risulta moderatamente favorita dalle agenzie di scommesse per il match di martedì sera, nonostante la sensibile differenza di classifica rispetto alla Spal. Vittoria granata fissata ad una quota di 2.45 da Bwin, mentre Paddy Power moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventualità del pareggio e Bet365 offre a 3.40 il successo esterno degli estensi. Come per tutte le partite di Serie B, sarà Sky a trasmettere in diretta tv esclusiva la sfida tra Salernitana Spal, martedì 28 febbraio 2017 alle ore 20.30. Gli abbonati alla pay tv satellitare potranno collegarsi sul canale 254 del bouquet satellitare (Sky Calcio 4 HD) con diretta streaming video proposta sul sito skygo.sky.it.

