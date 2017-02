Spezia Ascoli/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie B 2017 28^ giornata)

DIRETTA SPEZIA ASCOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 28^ GIORNATA) - Spezia-Ascoli sarà diretta dall'arbitro Rapuano; per la ventottesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 si gioca martedì 28 febbraio alle ore 20:30 ed è un match tra due formazioni che sono reduce da sconfitte pesanti che hanno allontanato i rispettivi obiettivi: i playoff promozione per i liguri e una salvezza tranquilla per l'Ascoli. Lo Spezia è caduto a sorpresa a Novara: al Piola è arrivata una sconfitta per 2 a 1 che ha scatenato la contestazione dei tifosi, che vedono una squadra tecnicamente molto dotata non riuscire ad esprimere tutto il proprio potenziale. L'Ascoli ha invece perso nettamente e meritatamente contro il Pisa di Gattuso.

Lo Spezia di Di Carlo ha fatto un punto nelle ultime due gare e con 38 punti vede allontanarsi la zona playoff: dopo il pareggio beffa contro il Trapani è arrivata la sconfitta di Novara, che ha sancito la crisi della squadra di Di Carlo, costruita per ottenere la promozione e che vede invece l'obiettivo allontanarsi proprio nel momento più importante della stagione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Ora arriva il match contro l'Ascoli, che di punti ne ha 34 e che arriva a sua volta da un punto nelle ultime due gare di campionato: dopo il pareggio contro il Vicenza è arrivata la batosta interna contro il Pisa di Gattuso, che è tornato a casa con una pesantissima vittoria per 4 a 2 e tre punti che nell'ottica della corsa alla salvezza pesano molto. L'Ascoli però arrivava da undici risultati utili consecutivi e quindi Aglietti si è giustamente mostrato tranquillo nel post-partita, perchè un passaggio a vuoto dopo undici gare è fisiologico. Entrambi i tecnici non hanno quindi fatto drammi all'indomani delle due sconfitte, affermando che gli obiettivi stagionali sono sempre a a portata di mano.

Tuttavia risulta fondamentale per entrambi riuscire a fare risultato in questo match, anche se ad Aglietti, al contrario di Di Carlo, potrebbe andar bene anche un pareggio per riprendere la marcia verso una salvezza tranquilla e senza patemi. Insomma, il match si presenta assolutamente interessante, perchè lo Spezia sarà costretto ad attaccare per cogliere tre punti che arrivati a questo momento della stagione sono fondamentali e potrebbe quindi prestare il fianco all'attacco dell'Ascoli, mix di esperienza e gioventù che sta garantendo ad Aglietti il raggiungimento dell'obiettivo della salvezza con una relativa tranquillità, anche se la sconfitta contro il Pisa brucia decisamente.

Nello Spezia potrebbero esserci due importanti novità in avanti, con Di Carlo che dopo la brutta sconfitta di Novara, che ha permesso ai piemontesi di rientrare definitivamente nella corsa alle posizioni che garantiscono la possibilità di giocarsi la A nella roulette dei playoff, sembra deciso a rivoltare l'attacco. Nel consueto 3-4-3 dell'ex tecnico di Sampdoria e Chievo, ci sarà infatti spazio per Fabbrini e Nenè. Il primo torna a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica e il tecnico punta sulla sua voglia di rivalsa, dopo che la sua parabola agonistica non si è sviluppata come molti pensavano pochi anni fa.

L'ex Cagliari, che nel corso della stagione ha perso il posto da titolare, sarà invece di nuovo in campo dal primo minuto e avrà la possibilità di convincere il tecnico della bontà della scelta. L'Ascoli di Aglietti dovrebbe schierarsi con il consueto 4-4-2 e non dovrebbero esserci cambi di formazione rispetto al match casalingo perso contro il Pisa. La coppia d'attacco dovrebbe quindi essere composta ancora dal giovane Favilli e dall'esperto Cacia, con Orsolini esterno di centrocampo pronto a trasformarsi in ala per il passaggio ad un 4-3-3.

Nonostante la sconfitta contro il Novara i bookmakers danno ancora grande fiducia allo Spezia di Di Carlo: la Snai quota la vittoria contro l'Ascoli a 1.75, mentre una affermazione esterna dei marchigiani viene pagata a 5.00. Chi invece dovesse puntare su un pareggio andrà a vincere, se tale risultato dovesse concretizzarsi al termine dei novanta minuti di gioco, 3.50 volte la cifra giocata.

La diretta Spezia-Ascoli è in tv su Sky Calcio 5; tutti gli abbonati alla pay tv del satellite potranno dunque seguire questa partita anche su PC, tablet o smartphone attivando senza costi aggiuntivi la diretta streaming video grazie a Sky Go. Inoltre, su Sky Sport 1 va in onda Diretta Gol Serie B, programma con highlights e gol da tutti i campi mostrati in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.