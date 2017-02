Verona Ternana / Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi, Serie B 2017)

DIRETTA VERONA TERNANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 28 FEBBRAIO) - Verona Ternana, che sarà diretta dall'arbitro Lorenzo Illuzzi e si gioca martedì 28 febbraio alle ore 20.30, sarà una sfida particolarmente delicata nel quadro della settima giornata di ritorno del campionato di Serie B 2016-2017, che si disputerà in turno infrasettimanale. Si giocherà allo stadio Bentegodi con gli scaligeri alle prese con il momento più delicato in assoluto della loro stagione.

A tratti la squadra allenata da Fabio Pecchia sembrava in grado di dominare il torneo cadetto e costruirsi un comodo ritorno anticipato nella massima serie. Invece col passare delle settimane la continuità dell'Hellas è venuta meno, e le ultime quattro partite hanno portato i gialloblu fuori dalla zona che vale la promozione diretta.

I pareggi interni contro Benevento e Spal e le sconfitte esterne contro Avellino e Frosinone hanno portato al terzo posto, a braccetto con i sanniti, gli scaligeri che pure, va detto, si sono dovuti trovare ad affrontare un ciclo terribile in campionato. Scontri con tre delle prime quattro in classifica (e la quarta come detto è proprio il Verona) e contro gli irpini che al momento sono la formazione più in forma del campionato. E' anche vero che da questi scontri diretti non è arrivata neanche una vittoria, un segnale che Pecchia non dovrà sottovalutare.

La Ternana arriva al Bentegodi in un momento difficilissimo, con l'ultima sconfitta casalinga contro il Latina che ha portato all'ultimo posto in classifica gli umbri, sorpassati anche dal Trapani. Lo spettro della retrocessione diretta non è mai stato così vicino nelle ultime stagioni per i rossoverdi, chiamati ora a cambiare la storia e una tradizione recente molto negativa, con la Ternana che negli ultimi sette anni ha perso tutti e cinque i precedenti di campionato, tra Lega Pro e Serie B, giocati contro il Verona.

Queste le probabili formazioni dell'incontro: Verona schierato con l'estremo difensore brasiliano Nicolas alle spalle di una linea a quattro difensiva con Ferrari esterno laterale di destra, il francese Souprayen esterno laterale di destra, mentre il romeno Boldor e Antonio Caracciolo saranno i due difensori centrali. A centrocampo ci sarà spazio per Romulo, per il brasiliano Bessa e per l'argentino Bruno Zuculini, mentre in attacco l'altro francese Fares completerà il tridente offensivo assieme a Cappelluzzo e al bomber Giampaolo Pazzini.

Risponderà la Ternana con Aresti tra i pali, il francese Diakité terzino destro e Contini terzino sinistro in una linea difensiva a quattro con lo slovacco Valjent e Meccariello difensori centrali. Palumbo, Ledesma e Defensi saranno confermati nel terzetto di centrocampo, mentre i titolari nel tridente offensivo saranno Monachello, La Gumina e Simone Palombi.

Tatticamente i due allenatori si affronteranno con un 4-3-3 da una parte e dall'altra: vale per Fabio Pecchia nell'Hellas Verona così come per Carmine Gautieri nella Ternana. Il faccia a faccia sarà tra squadre in crisi e il problema principale per i due allenatori sarà quello di spezzare una serie negativa che, se prolungata martedì sera, potrebbe rendere in bilico le rispettive panchine.

Anche nel girone d'andata il ciclo di partite appena terminato si era rivelato il più duro da affrontare per i veronesi, anche se non riuscire a fare risultato contro le grandi della classifica rappresenta comunque un handicap da non sottovalutare nella corsa al salto diretto in Serie A. Per la Ternana la situazione è drammatica: i play out sono lontani cinque punti e la salvezza diretta sei, ma la squadra è in crisi sotto tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista realizzativo con due sole reti realizzate nelle ultime otto partite disputate.

Si tratta di una sorta di testacoda in classifica, ed i bookmaker hanno le idee piuttosto chiare sulla sfida allo stadio Bentegodi, con vittoria scaligera dopo quattro giornate di digiuno quotata 1.52 da Betclic. L'eventualità che la Ternana spezzi la sua serie di quattro sconfitte consecutive in campionato viene quotata 4.00 relativamente al pareggio secondo Betclic, e 7.25 secondo Paddy Power relativamente alla vittoria esterna.

Per seguire in diretta tv esclusiva Verona Ternana, martedì 28 febbraio alle ore 20.30, l'appuntamento sarà sul canale 252 di Sky, con tutti gli abbonati che potranno vedere il match sul canale Sky Calcio 2 HD e in diretta streaming video sul sito skygo.sky.it.

