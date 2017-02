Vicenza Entella/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Serie B 2017 28^ giornata)

DIRETTA VICENZA ENTELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 28^ GIORNATA) - Vicenza Entella, diretta dall'arbitro Serra, si gioca allo stadio Menti nella serata di martedì 28 febbraio; calcio d'inizio alle ore 20:30, siamo alla ventottesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Il match si gioca tra due formazioni che si ritrovano a lottare per obiettivi differenti. Il Vicenza è impelagato nella zona bassa della classifica mentre la Virtus Entella nonostante qualche risultato non eccezionale ottenuto nell’ultimo periodo, è ancora pienamente in corsa per centrare un posto nei play off.

Si tratta di una gara piuttosto interessante ed incerta anche perché il Vicenza davanti ai propri sostenitori ha sempre dimostrato una certa fragilità ottenendo soltanto 13 punti su 39, il peggior cammino interno di tutte le compagini che prendono parte a questo campionato di Serie B. Anche il bilancio è abbastanza negativo con soli 7 gol realizzati ed 11 incassati.

Dal proprio canto la Virtus Entella non è tra le formazioni più efficaci nelle gare in esterna ed infatti ha ottenuto 10 punti su 42 punti, 1 sola vittoria, 12 gol fatti e ben 20 gol subiti. Nel girone d’andata c’è stata una netta vittoria da parte della Virtus Entella che si è imposta con un roboante 4-1 grazie ai gol realizzati da Ceccarelli, Tremolada, Caputo e Cutolo mentre per il Vicenza ha siglato il gol della bandiera Siega. Complessivamente gli scontri diretti tra le due formazioni sono 8 con un bilancio di 3 vittorie per la Virtus Entella, 4 pareggi ed un solo successo da parte del Vicenza che quindi vorrà cercare un maggiore equilibrio nei numeri.

Il Vicenza dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un classico 4-3-3: in porta l’ottimo Benussi con una linea difensiva composta da buone individualità ed in particolare con Zaccardo titolare inamovibile della corsia laterale di destra, nel mezzo Adejo al fianco di Esposito e Puino sull’altra fascia. Nel mezzo c’è un ballottaggio tra Gucher e Orlando, Signori riprende il proprio posto di interno di sinistra dopo il turno di squalifica mentre Rizzo sarà mezzala di destra. In avanti De Luca attaccante esterno, uno tra Cernigoi e Bellomo a fungere da falso nueve ed il trequartista Giacomelli dovrebbe partire largo da sinistra per cercare di dare maggior respiro alla fase offensiva.

La Virtus Entella sta cercando nuove soluzioni per affrontare al meglio le gare in esterno che solitamente causano le maggiori problematiche ed in particolare in fatto di tenuta difensiva. Si va verso un 4-4-2 con rombo in mezzo al campo. Iacobucci a difendere i pali, Belli titolare del ruolo di terzino destro, Filippini a spingere sull’altro fronte mentre nel mezzo ci saranno Pellizzer e Ceccarelli. A centrocampo l’uomo di riferimento nelle due fasi è Troiano. Per il ruolo di interno di destra c’è un ballottaggio in essere tra Palermo e Ardizzone mentre dall’altra parte non ci dovrebbero essere dubbi sull’impiego di Moscati. Centrocampista avanzato Tremolada il cui posto tuttavia potrebbe essere preso da Ammari che ogni volta che è stato chiamato in causa ha sempre dato degli ottimi riscontri. In avanti al fianco di Caputo uno tra Diaw e Mota.

Dal punto di vista tattico è facile ipotizzare un incontro piuttosto bloccato anche perché si affrontano due formazioni che stanno facendo male rispettivamente in casa ed in trasferta. La posizione del trequartista dell’Entella potrebbe creare enormi problemi alla fase difensiva del Vicenza che, qualora riuscisse a ricevere palla tra le linee, imporrebbe ad uno dei due centrali ad uscire creando spazi per le due punte di ruolo. Dal proprio canto il Vicenza potrebbe giovarsi di una maggiore libertà sulle fasce laterali con i terzini che in tal senso saranno fondamentali per creare sovrapposizioni e tanti cross da mettere in mezzo.

La diretta Vicenza Virtus Entella sarà su Sky Calcio 9: è disponibile solo per gli abbonati al pacchetto Calcio del bouquet satellitare, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre su Sky Sport 1 andrà in onda il programma Diretta Gol, che propone gol e highlights in tempo reale di tutte le partite che si giocano nella serata di martedì 28 febbraio.

