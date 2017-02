Video/ Fiorentina-Torino (2-2): highlights e gol della partita (Serie A 2016-2017, 26^ giornata)

VIDEO FIORENTINA-TORINO (RISULTATO FINALE 2-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 26^ GIORNATA) - È arrivato il momento di sviscerare le statistiche relative al match di campionato tra Fiorentina e Torino con le due squadre che hanno impattato 2-2. Possesso palla: 54% Fiorentina, 46% Torino; per oltre due terzi di gara i viola spadroneggiano per poi cedere di schianto nell'ultima mezz'ora lasciando l'iniziativa agli avversari. Parate: 3 Tatarusanu, 5 Hart; nel primo tempo l'estremo difensore granata ha limitato i danni consentendo alla squadra di Mihajlovic di arrivare all'intervallo sotto solamente di due gol. Tiri in porta: 7 Fiorentina, 7 Torino; quasi tutte le conclusioni dei viola sono arrivate nel primo tempo, quelle dei granata nella ripresa quando i padroni di casa si sono disuniti non riuscendo a gestire il doppio vantaggio. Inoltre gli ospiti hanno colpito due legni con la traversa di Belotti dal dischetto e il palo di Moretti sugli sviluppi di un corner. Occasioni da gol: 8 Fiorentina, 4 Torino; nella prima frazione di gioco gli uomini di Paulo Sousa hanno avuto l'opportunità di chiudere la contesa ma non hanno trovato il terzo gol sia per la bravura di Hart che per la mancanza di precisione da parte dei centravanti viola. Per quanto riguarda la classifica ora la Fiorentina si trova a -7 dal sesto posto, difficile immaginare che i viola possano tornare in corsa per l'Europa, ancora più defilata la posizione del Torino che è nono a quota 36, addirittura a -12 dall'Inter.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il centravanti del Torino, Andrea Belotti, è stato immediatamente raggiunto dai microfoni di Sky Sport: "È bello ricevere gli applausi degli avversari a fine gara, mi hanno fatto molto piacere. Spero di vincere la classifica dei marcatori per me stesso e per il Torino, peccato per il rigore sbagliato che mi avrebbe consentito di salire a quota 20, è un onore lottare con dei mostri sacri come Dzeko e Higuain e spero di tallonarli fino all'ultimo. Cerco sempre di farmi trovare pronto quando i compagni mi danno il pallone, voglio segnare ancora di più per essere ancora più utile alla squadra. Ci manca ancora la continuità nei 90 minuti, ci lavoriamo spesso durante la settimana ma poi quando scendiamo in campo abbiamo sempre dei rendimenti altalenanti".

Non nasconde l'amarezza il tecnico della Fiorentina, Paulo Sousa, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Non siamo riusciti a chiudere la partita quando dovevamo e avevamo le energie per attaccare, oggi diversi giocatori sono calati nella ripresa come Saponara che non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, purtroppo l'assenza di Bernardeschi si è fatta sentire quando dovevamo mantenere i ritmi alti e gestire il pallone con due gol di vantaggio. Nel primo tempo siamo stati bravi a raddoppiare la marcatura sugli avversari, poi nella ripresa ci siamo disuniti abbassandoci troppo e consentendo al Torino di tornare in partita".

Le parole del tecnico del Torino, Sinisa Mihajlovic, ai microfoni di Sky Sport: "Per un'ora non siamo entrati in campo, difficile salvare qualcosa nei primi due terzi di gara, abbiamo preparato una partita e ne abbiamo disputato un'altra, dopo l'ennesimo rigore sbagliato ci siamo svegliati e abbiamo giocato da Toro. Mi è piaciuta la reazione della squadra ma se avessimo giocato con lo stesso piglio per novanta minuti con ogni probabilità avremmo vinto. Nel primo tempo ci siamo espressi nettamente al di sotto delle nostre potenzialità consentendo agli avversari di pressarci nella nostra trequarti, a un certo punto volevo cambiarli tutti e undici perché non mi stava piacendo nessuno, poi Rossettini ha messo ordine al reparto difensivo e da lì abbiamo cominciato a giocare bene, ora ripartiremo dall'ultima mezz'ora. Belotti? Dico solo che un giorno diventerà il più forte attaccante del campionato italiano".

(Stefano Belli)

CLICCA SUL PULSANTE > QUI SOTTO PER IL VIDEO DI FIORENTINA-TORINO (RISULTATO FINALE 2-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 26^ GIORNATA)