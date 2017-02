CALENDARIO SERIE A 23^ GIORNATA: LE PARTITE IN PROGRAMMA E LA CLASSIFICA (4-5-7 FEBBRAIO 2017) – Questo fine settimana il campionato di Serie A 2016-2017 torna protagonista con al 23^ giornata, o meglio il quarto turno del girone di ritorno. Questo weekend sono molti gli incontri importati messi in calendario, come per esempio il match clou tra Juventus e Inter, il cosiddetto Derby d’Italia ormai alla sua 231 edizione in totale, ma questo non è il solo incontro di rilievo: andiamo quindi a scoprire il programma di questa 23^ giornata di serie A. L’anticipo del sabato si gioca al Dall’Ara di Bologna alle 20.45 e vede fronteggiarsi i felsinei di Donadoni ed il Napoli di Maurizio Sarri. La formazione di casa dopo il successo casalingo contro il Torino, nell’ultimo turno ha pareggiato al Sant’Elia contro il Cagliari. Per il Napoli l’ultimo impegno ha visto il pareggio interno contro il Palermo, che era stato preceduto dalla vittoria di San Siro contro il Milan. Nella quinta giornata il Bologna farà visita alla Sampdoria, mentre il Napoli è atteso dalla gara casalinga contro il Genoa di Juric.

La domenica della serie A si apre con la gara delle ore 12.30 a San Siro con il Milan che si trova di fronte la Sampdoria di Giampaolo. Momento negativo per la formazione rossonera, che dopo aver perso in casa contro il Napoli, ha ottenuto lo stesso risultato anche al Friuli, contro l’Udinese. Per quanto riguarda la Sampdoria, ultimi due turni con sconfitta sul campo dell’Atalanta, a cui è seguita la splendida vittoria a Marassi contro la Roma. Per Il Milan il turno successivo vede la difficile trasferta all’Olimpico contro la Lazio, mentre la Sampdoria ospiterà in casa il Bologna. A Bergamo, con inizio alle 15.00 di domenica 5 febbraio, vanno in campo Atalanta e Cagliari. La formazione bergamasca dopo il successo contro la Sampdoria ha pareggiato a Torino contro i granata di Mihajlovic, mentre la formazione di Rastelli arriva dal pareggio interno con il Bologna preceduto dalla sconfitta all’Olimpico contro i giallorossi di Spalletti. Per la formazione guidata da Gasperini, la quinta di ritorno prevede il match in trasferta contro il Palermo, mentre per il Cagliari incontro difficile al Sant’Elia contro la capolista Juventus.

Al Bentegodi, sempre alle 15.00 di domenica, derby del Triveneto tra Chievo ed Udinese. La formazione di Maran ha colto una bella vittoria nell’ultimo turno sbancando l’Olimpico contro la Lazio, dopo aver perso in precedenza in casa dalla Fiorentina. Anche l’Udinese ha interrotto la serie negativa imponendosi sul Milan al Friuli, dopo essere stato sconfitto nel turno precedente ad Empoli. Turno successivo con impegno esterno per entrambe, con il Chievo che fa visita al Sassuolo, mentre l’Udinese se la vedrà al Franchi con la Fiorentina. Domenica alle 15.00 calcio d’inizio anche al Castellani del match tra l’Empoli ed il Torino. La formazione di Martusciello è reduce dal pesante k.o. di Crotone, che ha seguito il successo ottenuto in casa contro l’Udinese. Per il Torino alla sconfitta di Bologna è seguito il pareggio casalingo contro l’Atalanta. Il calendario della quinta di ritorno propone all’Empoli la difficile trasferta in casa dell’Inter, mentre per il Torino impegno casalingo facile contro il Pescara. Altra gara delle 15.00 di domenica è quella di Marassi dove il Genoa affronta il Sassuolo di Di Francesco. Per la formazione rossoblù due pareggi consecutivi con tante reti: al 2 – 2 casalingo con il Crotone è seguito il 3 – 3 in casa della Fiorentina. Il Sassuolo ha interrotto la striscia vincente perdendo nell’ultimo turno in casa con la Juventus, mentre nel precedente aveva battuto in trasferta il Pescara. Nel turno successivo impegno proibitivo per il Genoa al San Paolo contro il Napoli, mentre il Sassuolo riceve il Chievo al Mapei Stadium.

L’ultima gara delle ore 15.00 si gioca all’Adriatico tra Pescara e Lazio. La formazione abruzzese viene da due sconfitte: la prima in casa contro il Sassuolo, e la seconda in trasferta, a San Siro. Per la Lazio, dopo il k.o. in casa della Juventus, è arrivato il bis inaspettato, all’Olimpico, con il Chievo. Prossimo turno che prevede per il Pescara la trasferta di Torino contro i granata, mentre la Lazio sarà impegnata in uno scontro diretto, in casa contro il Milan. Alle ore 18.00 di domenica scontro diretto in zona retrocessione tra Palermo e Crotone. Dopo l’ennesimo cambio di panchina seguito alla sconfitta casalinga contro l’Inter, il Palermo ha ottenuto 1 punto a Napoli. Meglio ha fatto il Crotone, che prima ha pareggiato a Marassi contro il Genoa, per poi vincere in casa contro l’Empoli. La gara successiva per il Palermo è ancora in casa contro l’Atalanta, mentre il Crotone gioca, allo Scida, contro la Roma.

Il posticipo domenicale delle ore 20.45 è la gara più attesa della giornata, tra Juventus ed Inter. Per i bianconeri due successi in fila, prima contro la Lazio in casa e poi nella trasferta di Sassuolo. Lo stesso ha fatto la formazione nerazzurra con il successo a Palermo seguito da quello a San Siro contro il Pescara. La Juventus nella quinta di ritorno fa visita al Cagliari, mentre l’Inter avrà un impegno a San Siro contro l’Empoli. Il turno si chiude con il posticipo dell’Olimpico tra Roma e Fiorentina, che si disputa martedì 7 febbraio alle ore 20.45. La Roma, dopo la vittoria contro il Cagliari è incappata in una battuta d’arresto a Marassi con la Sampdoria, mentre per la Fiorentina nell’ultimo turno c’è stato il pareggio subito in rimonta dal Genoa al Franchi, che era stato preceduto dal successo esterno in casa del Chievo. Per la Roma turno successivo con trasferta a Crotone, mentre la Fiorentina riceve l’Udinese.

